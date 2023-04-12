"Самара остается космической столицей России": ученые Самарской области о развитии аэрокосмического кластера региона

Сегодня Самарская область вместе со всем миром отмечает событие, после которого началась новая эра освоения космического пространства. 62 года назад Юрий Гагарин совершил первый в истории полет в космос. Ракета-носитель вывела на орбиту корабль "Восток-1".

Невозможно переоценить вклад Самарской области в освоение космоса: именно на нашей земле были изготовлены первая и вторая ступени этой ракеты, с тех пор ни один запуск отечественного пилотируемого космического корабля не обходится без ракет-носителей самарского производства. И сегодня ключевые предприятия отрасли продолжают стабильно работать, а Самара - удерживать статус космической столицы России.

"Среди ключевых направлений нашей работы - подготовка кадров для авиакосмической промышленности, создание заделов для инновационного развития Самарской области, решение поставленной президентом Владимиром Путиным задачи по достижению технологического суверенитета региона и страны в целом. Здесь мы опираемся на мощный потенциал Самарского университета, научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", нашего научного сообщества, ориентированного на реальный сектор экономики", - отметил губернатор Дмитрий Азаров в своем обращении к жителям региона в День космонавтики.

Связь науки и производства обеспечивает научно-образовательный центр "Инженерия будущего", созданный в Самарской области и сегодня имеющий статус НОЦ мирового уровня. Здесь над созданием высокотехнологичных проектов работают лучшие вузы нескольких регионов страны совместно с крупнейшими российскими предприятиями.

"Наш научно-образовательный центр, объединяющий университеты Самарской области, университеты других регионов, индустриальных партнеров, - это колоссальные возможности получить высококлассные знания, образование и применить их на практике. И конечно, это возможность двигать вперед науку, потому что НОЦ придает мощный импульс научным разработкам, в первую очередь прикладного характера, нацеленным на внедрение на предприятиях Самарской области и всей Российской Федерации", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В регионе ведется работа по поддержке университетов, создаются условия для самореализации талантливой молодежи. Прорывной проект, нацеленный на подготовку кадров в сфере высоких технологий - международный межвузовский кампус, получивший поддержку президента России Владимира Путина.

Крупнейшие программы подготовки специалистов реализуют ведущие работодатели страны. Одна из таких программ - программа целевого обучения инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли "Крылья Ростеха". Она реализуется на базе Самарского университета и представляет молодым специалистам целый спектр возможностей начиная от бесплатного обучения, трудоустройства с первого года прохождения программы, всевозможных льгот, до спецкурсов по конструкторским и IT-компетенциям, обучению иностранным языкам.

Несколько лет в регионе действует программа по работе с одаренными школьниками в сфере науки, техники и технологий - "Взлет", где ребята при поддержке специалистов участвуют в научно-исследовательских проектах, готовят собственные разработки для ведущих предприятий региона.

Академик РАН, доктор технических наук, профессор, президент Самарского университета Виктор Сойфер отметил, что и сегодня Самара остается космической столицей России.

"Сейчас очень много делается для того, чтобы мы были в лидерах освоения космического пространства, в том числе для использования его в целях дистанционного зондирования Земли. Достижений в этом направлении много. Это пуски новых космических аппаратов. Это обслуживание международной космической станции, доставка грузов, доставка космонавтов. Все это достижения нашей самарской науки и техники РКЦ "Прогресс" и, конечно, вузов, которые готовят профессиональные кадры", - подчеркнул ученый.

Виктор Сойфер обратил внимание, что сегодня для молодых ученых открыты все возможности для самореализации: "Объявлен конкурс молодых ученых, в котором могут принять участие студенты, аспиранты и молодые кандидаты наук. Студент может получить премию до 50 тысяч рублей, аспирант - до 100, а кандидат наук - до 150 за свою научную работу. Здорово же, правда? Вот в мое время этого не было".

Заведующий кафедрой российской истории, заслуженный деятель науки РФ Петр Кабытов также отметил, что в регионе ведется работа по наращиванию интеллектуального, научного потенциала, предусмотрена поддержка проектов ученых, гранты, губернские премии в области науки и техники для талантливых исследователей.

"Дмитрий Азаров, который является председателем наблюдательного совета в Самарском национальном исследовательском университете, активно содействует развитию университетов. Проводятся конкурсы молодых ученых, студенческие научные конференции. Наши студенты начинают ощущать реальную поддержку со стороны власти", - подчеркнул он.

Директор института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета, директор передовой инженерной аэрокосмической школы Иван Ткаченко отметил, что правительство Самарской области активно поддерживает все проекты, связанные с развитием аэрокосмической техники в нашем регионе. В качестве ярких примеров ученый привел создание нового самолета "Ладога" на авиационном заводе "Авиакор", серию проектов по созданию новых ракет-носителей и космических аппаратов.

"Отечественная аэрокосмическая промышленность двигается семимильными шагами. И в Самарской области есть все возможности для ее развития", - заметил директор института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета.