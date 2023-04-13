Самарское УФАС оштрафовало "ЭкоСтройРесурс" на 86 млн рублей

Самарское УФАС России вынесло постановление о наложении штрафа в размере 86,2 млн руб. на ООО "ЭкоСтройРесурс" за создание неравных условий для участников рынка. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В ФАС обратились представители ООО "Спортмастер", сообщив, что "ЭкоСтройРесурс" нарушает антимонопольное законодательство.

Антимонопольщики выяснили, что при включении в ранее заключенный договор на вывоз мусора между заявителем и ООО "ЭкоСтройРесурс" еще одного объекта ООО "Спортмастер", расположенного в ТЦ "Амбар", способ учета ТКО был определен, исходя из нормативов накопления отходов.

Однако с другими обществами (ООО "Домашний интерьер", ООО "Котон Текстиль", АО "Одежда 3000", ООО "Манго Раша", ООО "Ашан"), функционирующими в том же ТЦ при схожих обстоятельствах, "ЭкоСтройРесурс" заключил договор на условиях коммерческого учета объемов ТКО исходя из количества и объема контейнеров для складирования отходов.

"Применение различных способов учета ТКО создает неравные условия деятельности для хозяйствующих субъектов, действующих на одном товарном рынке, поскольку, в случае применения способа коммерческого учета объемов ТКО исходя из норматива, стоимость услуг по обращению с ТКО значительно выше", — отметили в ФАС.

Антимонопольный орган пришел к выводу, что действия ООО "ЭкоСтройРесурс", выразившиеся в применении неравного подхода к хозяйствующим субъектам при определении способа коммерческого учета твердых коммунальных отходов, могут привести к ограничению конкуренции на рынке розничной торговли одеждой.

"За данное нарушение согласно ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ предусмотрен штраф, который рассчитывается исходя из выручки общества от реализации услуг по обращению ТКО на территории Самарской области", — сообщили в управлении.

В ООО "ЭкоСтройРесурс" ответили, что региональный оператор исполняет требования законодательства.

"Юридические лица оплачивают коммунальную услугу по нормативам, утвержденным органами власти ("Одежда 3000", "Манго Раша", "Котон Текстиль" и другие), - поясняет директор ООО "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров. - По фактическому накоплению расчет возможен при наличии закрытой и оформленной контейнерной площадки. "Спортмастер" же требует расчета по факту при отсутствии таковой – площадку используют четыре разных юрлица. Причиной возникшей ситуации стал в том числе формальный подход органов МСУ: реестры мест накопления ведутся с большим количеством ошибок или не ведутся вовсе. Что, вероятно, ввело юридическое лицо в заблуждение.

Самарский УФАС требует, чтобы мы заключили договор на условиях контрагента, что подведет регоператора под нарушение закона. Штраф в 86 миллионов также исчислен неправомерно, с ошибкой, а может быть, и намеренно, ради громких заголовков. Вопрос будет рассматривать арбитражный суд, это рутинная юридическая работа".