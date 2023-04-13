Моторостроителей отметили в День космонавтики

В честь Дня космонавтики 107 лучших работников "ОДК-Кузнецов", самарского предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха, в торжественной обстановке были отмечены региональными, ведомственными и отраслевыми наградами.

В цехе окончательной сборки ракетных двигателей "ОДК-Кузнецов" состоялся праздничный концерт с участием приглашенных творческих коллективов для работников и ветеранов ракетного производства предприятия.

Почетной грамотой губернатора Самарской области награждены мастер цеха Татьяна Волкова, специалист Наталья Степанова. Благодарностью губернатора Самарской области поощрены кузнец-штамповщик Ринат Калимулин, контролер станочных и слесарных работ Ольга Малышева, начальник отдела надежности производства ракетных двигателей Андрей Урюпин, старший мастер Юлия Федорова, мастер Наталья Яковлева.

Глава региона Дмитрий Азаров адресовал коллективу "ОДК-Кузнецов" поздравление: "Наш регион по праву является одним из крупнейших центров отечественного и мирового ракетостроения, а Самара — космической столицей России. И потому День космонавтики — один из наиболее значимых профессиональных праздников, отмечаемых в Самарской области. Мы гордимся тем, что именно у нас была изготовлена ракета с двигателями, которые вывели на орбиту корабль с первым космонавтом Земли Юрием Алексеевичем Гагариным. И до настоящего времени руками наших специалистов изготавливаются непревзойденные по надежности и качеству ракеты-носители и другая сложнейшая авиационно-космическая техника".

Также в праздничный день лучшие работники производства ракетных двигателей "ОДК-Кузнецов" были награждены почетными грамотами министерства промышленности и торговли Самарской области, благодарственными письмами думы Самары и главы городской администрации.

10 "кузнецовцев" были отмечены почетной грамотой предприятия. Награду они получили из рук управляющего директора "ОДК-Кузнецов" Алексея Соболева, который отметил: "Вот уже 65 лет мы производим ракетные двигатели, это производство дало огромный импульс развитию предприятия в 50-е — 60-е годы, оно является визитной карточкой и нашей гордостью сейчас.

На сегодняшний день трудовой коллектив выполняет все поставленные заказчиками задачи, мы осваиваем новую технику, вводим новые производства. А самое главное — на предприятие приходит все больше молодых людей. Выпускники поступают в технические вузы, студенты параллельно с учебой с огромным интересом осваивают инженерные профессии. Мы реализуем проект целевого обучения "Крылья Ростеха" с Самарским университетом и "Инженерный старт" с Самарским политехом. Набор туда ежегодно растет".

Также в этот день активисты совета молодежи "ОДК-Кузнецов" в День космонавтики приняли участие в традиционном автопробеге по местам космической славы губернии совместно с работниками АО "РКЦ "Прогресс" и студентами Самарского университета и Самарского политеха с посещением городских достопримечательностей, связанных с ракетно-космической отраслью. Участники автопробега возложили цветы к памятникам выдающимся деятелям отрасли — Николаю Кузнецову, Юрию Гагарину и Сергею Королеву, побывали на Аллее Трудовой Славы и у музейного комплекса "Самара Космическая".