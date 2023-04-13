В жилом доме в Самаре взорвался газ

В четверг, 13 апреля, в жилом доме по адресу Пушкарский проезд, 3 в пос. Зубчаниновка взорвался газ, сообщает "КП-Самара" со ссылкой на очевидцев.

"Средь бела дня мы услышали громкий хлопок, — рассказывает жительница поселка Наталья. — Смотрим — соседка бежит, за голову хватается. У нее на кухне газ взорвался, полдома разворотило".

По предварительным данным, никто не пострадал. Часть деревянного одноэтажного дома разрушена.

На месте ЧП работали экстренные службы.

Региональное МЧС сообщает, что в 13:17 им поступило сообщение о пожаре в Пушкарском проезде, 3. Горел пристрой на 10 кв. м. Пожар ликвидировали, пострадавших нет. Данных о взрыве у ведомства нет.