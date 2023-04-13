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ВТБ Форекс дает клиентам доступ к новым валютным парам с юанем

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ Форекс расширил линейку валютных инструментов для торговли на форекс, теперь клиентам доступны валютные паре CNY/RUB и USD/CNY. Кроме того, для торговли валютной парой CNY/RUB ВТБ дает самый узкий спред на российском рынке форекс — от 1 копейки.

Набирающая популярность китайская валюта поставила новый исторический рекорд по объему торгов в России, обороты торгов юанем в паре с российским рублем с начала 2022 года выросли более чем в 44 раза и по данным Московской биржи составили 1,55 трлн рублей. Наиболее активно ведутся торги в парах CNY/RUB и USD/CNY, чуть менее популярна пара EUR/CNY.

"Мы всегда были и остаемся приверженцами внедрения новых и востребованных продуктов инвестиционного рынка. Как и Мосбиржа, которая стала первым организованным рынком юаня за пределами Китая, ВТБ Форекс стал первым форекс-дилером на российском рынке, который стал открывать своим клиентам счета в юанях для инвестиций на форекс. На наш взгляд, в текущей ситуации один из наиболее эффективных вариантов использования валютных активов — это инвестирование на рынке Форекс. Отмечу, что в апреле 2023 года валютная пара CNY/RUB в обороте биржевых торгов достигла 39%, в то время как доля пары USD/RUB снизилась до минимальных за последние годы 34%. Поэтому мы уверены, что новые валютные пары с китайскими юанями станут востребованными и неотъемлемыми инструментами в портфеле трейдера, " — прокомментировал Владимир Костюков, заместитель генерального директора ВТБ Форекс.

По мнению аналитиков ВТБ Мои Инвестиции кроме роста спроса на китайскую валюту ожидается и рост интереса к номинированным в юанях облигациям российских эмитентов. Эксперты прогнозируют пару CNY/RUB на уровне 11,3 на конец 2023 г. при ожидаемом курсе 77,9 рублей за доллар.

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