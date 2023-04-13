Жители семи сел в Самарской области остались без газа на день

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 9:23 13 апреля повредилась задвижка газопровода высокого 150 мм в 10 км севернее с. Челно-Вершины. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.