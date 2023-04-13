Жители семи сел в Самарской области остались без газа на день

В 9:23 13 апреля повредилась задвижка газопровода высокого 150 мм в 10 км севернее с. Челно-Вершины. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В результате без газоснабжения остались потребители семи населенных пунктов: Давлезеркино, Малое Давлезеркино, Новое Аделяково, Сиделькино, Благодаровка, Чеурметьево, Старое Аделяково — это 1440 частных жилых домов и 2506 человек.
Газоснабжение планируют восстановить в 18:00.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!