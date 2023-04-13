16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тинькофф объединил самарских предпринимателей Топ-менеджеры АктивКапитал Банка отбились от иска АСВ на 5 млрд рублей На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам Для Сбера уходящий год будет прибыльным

Банки Финансы

Каждая сотая автомашина, продаваемая в стране, является электромобилем

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Доля электромобилей второй месяц подряд (по итогам февраля и марта) года держится на уровне 1% от общего количества проданных в России новых автомобилей. Все дело — в господдержке отрасли, в том числе в рамках льготной программы автокредитования. Финансовую поддержку по ней получают в том числе заемщики, покупающие в кредит именно электромобили. Им доступна скидка на покупку электрокара в размере 25%, но не более 625 тыс. рублей.

Адресная программа доступна семьям как минимум с одним несовершеннолетним ребенком, клиентам, впервые покупающим транспортное средство, работникам медицинских учреждений. Ей также могут воспользоваться автовладельцы, которые сдадут в трейд-ин свой автомобиль старше шести лет, но при условии, что они владели им не менее года.

Впрочем, потенциальная аудитория все равно выходит достаточно широкой. Что заставляет все новые и новые банки присоединяться к программе. Так, например, на днях о начале выдачи автокредитов по льготной программе — на покупку электромобилей Evolute — объявили в "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие"). А еще раньше выдавать льготные автокредиты на покупку электромобилей начал банк ВТБ.

И хотя пока сделки по покупке электромобилей, в том числе в кредит, все еще считаются экзотикой, не исключено, что с учетом и целенаправленной правительственной поддержки программ кредитования и активного развития инфраструктуры зарядных станций уже через несколько лет электрокары на улицах российских городов уже не будут никого удивлять.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30