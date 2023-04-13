Каждая сотая автомашина, продаваемая в стране, является электромобилем

Доля электромобилей второй месяц подряд (по итогам февраля и марта) года держится на уровне 1% от общего количества проданных в России новых автомобилей. Все дело — в господдержке отрасли, в том числе в рамках льготной программы автокредитования. Финансовую поддержку по ней получают в том числе заемщики, покупающие в кредит именно электромобили. Им доступна скидка на покупку электрокара в размере 25%, но не более 625 тыс. рублей.
Адресная программа доступна семьям как минимум с одним несовершеннолетним ребенком, клиентам, впервые покупающим транспортное средство, работникам медицинских учреждений. Ей также могут воспользоваться автовладельцы, которые сдадут в трейд-ин свой автомобиль старше шести лет, но при условии, что они владели им не менее года.
Впрочем, потенциальная аудитория все равно выходит достаточно широкой. Что заставляет все новые и новые банки присоединяться к программе. Так, например, на днях о начале выдачи автокредитов по льготной программе — на покупку электромобилей Evolute — объявили в "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие"). А еще раньше выдавать льготные автокредиты на покупку электромобилей начал банк ВТБ.
И хотя пока сделки по покупке электромобилей, в том числе в кредит, все еще считаются экзотикой, не исключено, что с учетом и целенаправленной правительственной поддержки программ кредитования и активного развития инфраструктуры зарядных станций уже через несколько лет электрокары на улицах российских городов уже не будут никого удивлять.
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