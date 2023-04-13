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АО "Транснефть - Приволга" — в числе лучших организаций системы "Транснефть" по итогам работы в области промышленной безопасности и охраны труда

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть — Приволга" по итогам работы за 2022 год отмечено дипломами за второе место корпоративного конкурса ПАО "Транснефть" в двух номинациях — в области промышленной безопасности и производственного контроля и в области охраны труда.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

На предприятии внедрена и эффективно действует система управления промышленной безопасностью. Она включает комплекс мер, повышающих безопасность эксплуатации сооружений и оборудования на всех производственных площадках. Своевременно проводятся техническое обслуживание и ремонт оборудования, его диагностика, а также экспертиза промышленной безопасности.

Отмечена высокая степень оснащенности аварийно-спасательных формирований компании оборудованием и техникой, их готовность к ликвидации аварий и инцидентов, качество организации производственного контроля, эффективность работы контрольных комиссий. Налажена эффективная информационная работа с персоналом подразделений по вопросам обеспечения безопасности на производстве.

Готовность к ликвидации возможной чрезвычайной ситуации проверяется регулярным проведением учебно-тренировочных занятий. В 2022 году в соответствии со сводным планом-графиком АО "Транснефть - Приволга" провело 1094 учебно-тренировочных занятий. Безопасность персонала на объектах поддерживается посредством неукоснительного исполнения правил и нормативов.

В числе основных направлений работы предприятия в области охраны труда являются контроль и улучшение состояния оборудования, обеспечение современными средствами защиты для безопасного производства работ и сохранения здоровья, проведение инструктажей и обучение персонала. Работники обеспечены спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты.

На объектах предприятия не было зафиксировано несчастных случаев и производственного травматизма.

Сотрудники в плановом порядке проходят обучение и повышение квалификации в области промышленной безопасности и охраны труда.

АО "Транснефть - Приволга" участвует во внедрении корпоративной Системы развития Транснефть — ОПТИМУМ. Одним из результатов ее внедрения станет достижение "Цели — Ноль": нулевого уровня травматизма и исключение отказов оборудования.

Предприятие, отмечающее в 2023 году свое 70-летие, стало лауреатом корпоративного конкурса в области охраны труда в третий раз: дипломы были получены также по итогам работы за 2017 и 2019 годы.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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и спарку надо работать эффективнее

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