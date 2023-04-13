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Банк России и ВТБ договорились о стратегическом партнерстве в финтехе

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк России и банк ВТБ в рамках конференции Data Fusion подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития финансовых технологий и их практического применения для решения задач финансового рынка.

Партнеры намерены расширять сотрудничество в области образовательных проектов и популяризации финтеха, проводить обучающие мероприятия и практики. Сотрудничество также предполагает обмен передовым опытом при подготовке кадров и повышении квалификации по направлениям финансовых технологий, платежных инноваций и финансовой кибербезопасности.

Стороны планируют проводить исследования в области инноваций в финтехе и осуществлять информационную поддержку совместной деятельности. Документ подписали первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова и заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

"Заключение такого соглашения о сотрудничестве открывает еще больше возможностей для развития совместных проектов. Объединив наш опыт, уверен, мы сможем предложить рынку лучшие цифровые практики. Сейчас в фокусе нашего внимания — сотрудничество в сфере образовательных проектов для технологических кадров, которые двигают вперед развитие отрасли финансовых технологий. В частности, ВТБ стал первым российским банком-партнером образовательно-просветительской инициативы Финтех Хаба Банка России по теме Data Fusion", — рассказал Вадим Кулик.

Специальная программа ВТБ для студентов и молодых специалистов "Машинное обучение: No-code кластеризация текстов" организована Финтех Хабом в начале 2023 года и длилась 2 месяца. На участие в программе поступило 630 заявок. В итоге были отобраны 45 участников в 2 бесплатных учебных трека — "Машинное обучение" и "Разработка цифрового продукта".

Программа позволила участникам получить уникальный опыт и проверить свои навыки в решении реальных задач, связанных с обработкой данных. Каждый участник работал с актуальными задачами и проблемами финансовой отрасли и приобрел навыки по созданию идеи проекта, бизнес-обоснования своей идеи и рабочего прототипа продукта.

Обучение проводилось в гибридном формате. В рамках онлайн-части для участников прошли лекции и воркшопы, которые помогали справиться с поставленными задачами. Работа проходила очно. По итогам обучения состоялась командная защита проектов.

Финтех Хаб — подразделение Департамента финансовых технологий Банка России, с 2021 года реализующего образовательные и просветительские программы в области финтеха, инноваций в платежах и финансовой кибербезопасности. Реализация образовательных программ проходит при партнерстве с финансовыми организациями и компаниями технологического рынка России.

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