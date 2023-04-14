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Общество

В Жигулевске бизнесмен незаконно разместил рекламу пива на фасаде продуктового магазина

ЖИГУЛЕВСК. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарское УФАС России обратился житель региона, сообщивший о возможном нарушении закона о рекламе при распространении рекламы пива "Хорлбат beer" в продуктовых магазинах Жигулевска.

Антимонопольщики установили, что на фасаде здания, где работает продуктовый магазин, был размещен световой короб с содержанием "Хорлбат beer" без предупредительной надписи о вреде чрезмерного потребления алкогольной продукции. В ФАС отметили, что это нарушает сразу две части статьи ФЗ "О рекламе".

Еще в двух торговой точках Жигулевска на входной двери была размещена реклама такого же напитка без предупреждающей надписи о вреде чрезмерного потребления алкогольной продукции.

Все вышеперечисленные магазины принадлежат одному предпринимателю.

"Учитывая выявленный факт нарушения, УФАС признало рекламу пива ненадлежащей. Однако предписание предпринимателю антимонопольный орган не выдал, так как на момент вынесения решения нарушения были устранены, — отмечается в сообщении. — По результатам рассмотрения материалы дела переданы должностному лицу для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства".

Гид потребителя

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