В Самаре наградили победителей VI всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества "КосмоФест-2023"

В РКЦ "Прогресс" состоялся финальный этап VI всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества "КосмоФест-2023". В этом году в фестивале участвовали 9143 человека: дети в возрасте от 5 до 17 лет, преподаватели и родители из 41 региона России.

В этом году мероприятие посвящено 60-летию полета Валентины Терешковой в космос, 60-летию запуска космического спутника "Полет-1" и 45-летию первого космического транспортного корабля "Прогресс-1".

В церемонии открытия и награждения победителей фестиваля приняли участие и. о. руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Павел Гокин, и. о. ректора института развития образования Игорь Минаев, заместитель директора по научно-методической работе АНО ДПО "Институт образовательных технологий" Ирина Иванова и другие.

"Шесть лет назад мы совместно с министерством образования Самарской области стали проводить фестиваль детского научно-технического творчества. По сути, стали заниматься профориентационной работой в дошкольных образовательных учреждениях. За эти годы расширилась география участников, из года в год на конкурс поступает все больше заявок. С уверенностью можно сказать, что некоторые проекты, подготовленные детьми совместно с педагогами и родителями, воплощаются в жизнь конструкторами и инженерами на предприятиях ракетно-космической промышленности нашей страны", — отметил советник заместителя генерального директора по персоналу РКЦ "Прогресс" Дмитрий Щелоков.

"В Самарской области проводится очень много мероприятий по инициативе губернатора Дмитрия Азарова для сплочения нашего "цифрового" сообщества, ведь важнейшее направление для реализации программы "Цифровая экономика" — это кадры. Растить их нужно начинать с дошкольного возраста. И такие мероприятия тому пример. В дальнейшем интерес детей к космической теме может привести их в профессию, связанную с инженерными, техническими и IT специальностями. Все эти направления сегодня и в перспективе чрезвычайно важны для развития нашей страны", — сообщил Павел Гокин.

В этом году организаторы фестиваля ввели новую номинацию "Кем быть?" для семей сотрудников предприятий авиа- и ракетно-космической промышленности и смежных отраслей. Победителем стала Анна Тарыгина, дочь инженера-конструктора головного проектно-конструкторского отдела РКЦ "Прогресс" Сергея Тарыгина.

Ежегодный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества "КосмоФест" проводится с целью стимулирования детей дошкольного возраста и молодежи к познавательно-исследовательской и изобретательской деятельности, поддержания интереса у подрастающего поколения к профессиям авиа- и ракетно-космической отрасли, развития детского творчества. Первый конкурс "КосмоФест" прошел в Самаре в 2018 году.