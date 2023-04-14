"Открытие Авто": рынок автокредитования может вырасти на треть по итогам года

Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") оценили кредитные выдачи банка по итогам марта и первого квартала 2023 г. В отчетном периоде россияне чаще брали автокредиты на машины с пробегом. При этом в первый весенний месяц будущие автовладельцы занимали у банка в среднем 1,3 млн рублей на покупку подержанного и 2 млн на приобретение нового автомобиля, а средняя цена купленного в кредит автомобиля составила 1,57 млн рублей на новую и 2,52 млн рублей на подержанную машину.
В первом квартале рынок продолжил активное восстановление. В январе–марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в банке на треть вырос спрос со стороны населения на автокредиты (+33%), а также объемы выдач и количество сделок (+29%). Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, республика Татарстан и Краснодарский край.
Покупательский спрос продолжила поддерживать госпрограмма льготного автокредитования. Но ее объемы оказались для рынка недостаточными на фоне высокого спроса на автомобили с ДВС, в связи доля с чем весомая доля автокредитов в начале года была все же оформлена в сегменте АСП (авто с пробегом). При этом по итогам первого квартала впервые общерыночное соотношение автокредитов на новые и подержанные автомобили изменилось в пользу вторичного рынка: 48% от объема выданных банками автокредитов пришлось на новые автомобили и 52% — на финансирование сделок по приобретению ТС с пробегом.
Заемщики "Открытие Авто" также чаще всего оформляли в начале года автокредиты на подержанные автомобили — на них пришлось 63%-64% выдач по количеству сделок и объему выдач. При этом в январе–феврале доля сделок по новым авто оказалась ожидаемо выше из-за активных выдач по госпрограмме. Средний чек автокредита в банке с начала года продолжил планомерный ежемесячный рост, составив — 1,09 млн, 1,24 млн и 1,44 млн рублей в январе, феврале и марте соответственно.
В первый весенний месяц россияне занимали у банка в среднем 1,3 млн рублей на покупку подержанного и 2 млн на приобретение нового автомобиля, а средняя цена купленного в кредит автомобиля составила 1,57 млн на новую и 2,52 млн рублей на подержанную машину. Будущие автовладельцы чаще всего оформляли автокредиты с первоначальным взносом 20-30%, сроком на 5 или 7 лет.
Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").
"Открытие Авто" — блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,9 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты "Открытие Авто" выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.