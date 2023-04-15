БК "Самара" проиграл Inanomo в полуфинале Единой континентальной лиги 3х3

БК "Самара" потерпел поражение в полуфинальном матче второго тура Единой континентальной лиги 3х3, сообщает пресс-служба клуба. Соревнования прошли 12 и 13 апреля в Санкт-Петербурге.

Самарцы начали тур с Виктором Кашиным, Иваном Ребровым, Владиславом Карповым и Семеном Дебдой в составе — и стали вторыми в своей группе: 13:16 в матче с COP Bad Boys и 20:16 с "Грязными парнями". На второй игровой день, к матчам плей-офф, Ивана Реброва заменил Михаил Ермилов. Он помог разгромить в четвертьфинале команду Guns N Balls (22:13) и был одним из самых заметных на площадке в полуфинальном поединке против Inanomo — но, к сожалению, как и две недели назад, москвичи оказались чуть сильнее, 20:21.

Третий тур состоится вновь в Санкт-Петербурге 28–29 апреля.