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В субботу, 15 апреля, в 23 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" вничью сыграли с "Химками", сообщает пресс-служба клуба. Встреча прошла на "Солидарность Самара Арене" и завершилась со счетом 0:0.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"