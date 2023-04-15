В субботу, 15 апреля, в 23 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" вничью сыграли с "Химками", сообщает пресс-служба клуба. Встреча прошла на "Солидарность Самара Арене" и завершилась со счетом 0:0.
Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях в рамках второго этапа полуфинала Пути Регионов Фонбет Кубка России против "Краснодара". Игра состоится в среду, 19 апреля, в 20:00.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?