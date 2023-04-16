Пожар на Барбошиной поляне ликвидирован

В воскресенье, 16 апреля, в 16:54 пожарным удалось ликвидировать крупный пожар на Барбошиной поляне в Самаре, сообщает региональное ГУ МЧС.

Напомним, информация о пожаре в доме 7 "А" на 13-й линии поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 11:44. На месте вызова горели дом и надворные постройки. Площадь пожара ориентировочно составила 250 кв. метров.

В 13:28 пожар удалось локализовать, а спустя еще три с половиной часа пожарным удалось полностью ликвидировать огонь.

На месте происшествия работали 10 единиц техники и 33 человека.