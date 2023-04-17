"В засаде сидели сутками": экс-начальник отдела полиции поделился рассказами о службе в МВД

17 апреля в России отмечают День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Праздничная дата утверждена приказом МВД и приурочена к созданию Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 17 апреля 1991 года.

Бывшие служащие часто продолжают участвовать в борьбе за наведение порядка уже в составе различных общественных советов и наставлять молодых сотрудников. В канун праздничной даты мы поговорили о службе и запомнившихся расследованиях с бывшим начальником отдела полиции Октябрьского района Самары Евгением Искорневым.

Евгений Искорнев из тех мужчин, кто хотел служить еще с детства. Правда, сначала подумывал о том, чтобы стать военным — носить форму и звание защитника родины было почетно. После окончания техникума отслужил в армии. Но когда вернулся, много училищ было расформировано.

"И все же люди в форме казались образцом дисциплины и порядочности. Я отправился работать в ППС, занимался охраной общественного порядка. Это было еще в 1996 году. Через пару лет перевелся в уголовный розыск, в Октябрьском районе Самары. Начинал оперативником, потом стал старшим оперативником и так далее. Почему уголовный розыск? Очень манило именно это направление. Я тогда смотрел фильмы про правоохранителей и расследования. Из любимых могу сейчас назвать "Петровка, 38", "Огарева, 6", "Место встречи изменить нельзя"…" — рассказывает Евгений Искорнев.

В УГРО Искорнев раскрыл немало тяжелых преступлений. Он до сих пор помнит детали работы над многими расследованиями.

"В 2010 году было жестокое убийство в школе № 29 на ул. Радонежского. С утра сотрудники пришли в школу и обнаружили труп сторожа с 28 ножевыми ранениями. Они вызвали полицию. Преступление было очень резонансным, совершенным с особой жестокостью — прибыли на место тогда и сотрудники администрации. От МВД бросили много сил на его раскрытие — "отрабатывали" неблагонадежных школьников, бывших выпускников. У нас появилась версия, что убийцы хотели ограбить школу", — вспоминает Евгений.

Дело в том, что за несколько дней до случившегося директриса собрала с классов деньги — на ремонты, на новые занавески и прочее. Сдавали по тысяче — по две. Общая сумма набегала большая. И налетчики взломали кабинет директора и кабинеты двух завучей. Проникли же в школу через окно. Оглушили сторожа огнетушителем.

"Но огнетушитель был порошковый, — вспоминает Искорнев. — Порошок оказался на полу. И один из преступников наступил на порошок, оставив след. По этому следу удалось понять, что на убийце был кроссовок "Адидас". Мы выяснили, через какие магазины распространялась партия такой обуви. Изучали камеры наблюдения там, пытаясь узнать учеников", — рассказывает экс-полицейский.

Такая линия расследования быстрого результата не принесла. Но параллельно полицейские "отрабатывали" и ломбарды. Дело в том, что из взломанных кабинетов преступники похитили фотоаппарат, камеру и 7 тыс. рублей.

"И вот в ломбарде "Победа" на ул. Ново-Садовой мы нашли фотоаппарат. Сличили с документами со школы и удостоверились, что это именно та техника. Тогда мы выяснили, кто сдал фотоаппарат в ломбард. Так по цепочке вышли на подозрительного молодого человека. Сначала он нам рассказывал разные версии, откуда у него фотоаппарат. Но потом все же "сдал" подельников", — вспоминает Евгений Искорнев.

Оказалось, что в налете на школу участвовали три человека. Двое из них раньше учились там.

"Они думали, что в школе лежит тысяч 500-600. Говорили, что не планировали убивать 58-летнего сторожа. Оглушили и руки ему связали шнуром от DVD. Но сторож очнулся и стал развязываться. Тогда один из налетчиков взял нож из столовой и нанес 28 ранений. Суд дал всем реальные сроки лишения свободы. Как выяснилось, о сборе "на ремонт" узнали молодые люди от приятелей, которые в этой школе учились", — рассказывает бывший начальник отдела полиции.

Еще одно громкое расследование касалось убийства молодой девушки. Тело нашли на ул. Ново-Садовой в квартире. Обнаружил убитую сосед. С соседом у девушки при ее жизни были любовные отношения. Он даже звал приятельницу замуж. И вот — ступает на порог, видит труп с восемью ножевыми ранениями на шее.

"У нас сначала появилась мысль — а не сосед ли расправился с бывшей возлюбленной на почве ревности? Но мы осмотрели нож и увидели, что на нем сломан один из ограничителей. Значит, преступник должен был пораниться. А у соседа все руки были целые", — вспоминает бывший специалист уголовного розыска.

Стали тогда правоохранители "отрабатывать" звонки с телефона убитой. Выяснили, что любовь-то у нее была не только с соседом по квартире. Был у девушки еще и квартирант — студент педагогического колледжа на Луначарского. Сначала пустила девушка его к себе снимать комнату. Потом завязались у них романтические отношения. Но, а дальше у влюбленных наступил разлад, и парень даже отказался платить ей за аренду жилища, нанес восемь ножевых и сбежал. Впрочем, и его сотрудники УГРО нашли и задержали.

"Конечно, большая часть работы — рутинная и тяжелая. В кабинете у нас всегда был запас белья, бритва. В отделе имелся душ. Бывало, что ночевали на работе. А бывало, что и в засадах сидели сутками. То в машине, то в подъезде…" — вспоминает правоохранитель.

Однажды пришлось караулить сутки у подвала. Это было в начале 1999 года. Тогда только появлялась мода на металлические двери. А в Самаре появились братья Елисеевы. Они выбивали дверной глазок и, имея тонкие руки, просовывали их и открывали дверь. Из квартиры они выносили все, что плохо лежало. Однажды Елисеевых вовремя "засекли" и сообщили в полицию.

"Мы знали, что они спрятались в подвале, но не знали в каком именно. В итоге преступники все же вышли на свет, тут-то их и задержали", — вспоминает экс-полицейский.

Службу Евгений Искорнев покинул с поста начальника РОВД Октябрьского района. Говорит — работу любил, но с возрастом ритм выдерживать стало все же сложнее.

"Для качественной работы нужно отдавать своему делу все время и силы. Бывало, трудился долгий период с шести утра до девяти вечера. Суббота — тоже на службе. Спасибо за понимание моей супруге. Мы с ней были вместе многие годы. А познакомились еще в школе. Я тогда с математикой не сильно "дружил", а она мне помогала. Рано поженились и скоро отметим 30-летний юбилей. Думаю, в семейной жизни главное взаимопонимание и умение уступать друг другу", — улыбается бывший сотрудник МВД.

Сын супругов Искорневых пошел по стопам матери — окончил физико-математическую школу, занимается наукой, сейчас оканчивает МГУ с красным дипломом. Сам Евгений теперь трудится директором по корпоративной безопасности в одной из коммерческих структур региона. Но и династию правоохранителей члены его семьи все же продолжили. Сейчас в полиции работает сестра Евгения — ей нравится быть кинологом.

Молодым сотрудникам бывший начальник отдела полиции советует постоянно повышать свой интеллектуальный и профессиональный уровень.

"Сейчас есть тенденция к уходу от "привычных" краж, грабежей к преступлениям в сфере IT-технологий. И полицейским всегда нужно быть на шаг впереди преступников. Ну и конечно хочу пожелать молодым сотрудникам терпения, стальных нервов и здоровья. Здоровья пожелаю и ветеранам, которые посветили свои жизни службе, а еще — каждому найти свой путь по окончанию нашей нелегкой, но важной работы", — говорит Евгений Искорнев.