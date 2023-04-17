Женщина и трое детей отравились угарным газом в квартире в Самаре

В воскресенье, 16 апреля, в 20:24 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отравлении угарным газом 25-летней женщины и трех мальчиков: один в возрасте до одного года, второй — около трех и, третий, пяти лет в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Средне-Садовая, 69, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
В чрезвычайном ведомстве отметили, что погибших нет, а пострадавшие госпитализированы.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Предварительной причиной отравления в региональном управлении МЧС России называют неисправность вытяжной системы.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!