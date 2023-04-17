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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Женщина и трое детей отравились угарным газом в квартире в Самаре

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 16 апреля, в 20:24 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об отравлении угарным газом 25-летней женщины и трех мальчиков: один в возрасте до одного года, второй — около трех и, третий, пяти лет в квартире многоквартирного жилого дома на ул. Средне-Садовая, 69, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что погибших нет, а пострадавшие госпитализированы.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Предварительной причиной отравления в региональном управлении МЧС России называют неисправность вытяжной системы.

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Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

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И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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