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Экология Общество

Почти 1000 человек приняли участие в восстановлении зеленых насаждений в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В минувшие выходные в Тольятти прошла масштабная акция по посадке леса. Помогли организовать мероприятие группа компаний "ЭкоВоз" и активисты партийного проекта "Чистая страна" при поддержке администрации города, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения партии "Единая Россия".

Фото: пресс-служба "Единой России"

Это уже стало хорошей традицией для многих тольяттинцев. В общей сложности в посадке леса в Тольятти за детской многопрофильной больницей приняли участие около тысячи человек. Среди них представители трудовых коллективов из Самары и Тольятти, ветеранских, патриотических, молодежных организаций, сотрудники городской администрации, депутаты "Единой России", общественники, а также активисты партийного проекта "Чистая страна" и неравнодушные горожане. Многие приходили целыми семьями.

С каждым годом количество участников акции "Лес памяти" растет. Как отметил координатор федерального проекта "Чистая страна" по Самарской области, генеральный директор ГК "Эковоз" Денис Волков, желающих принять участие в посадке горожан было так много, что их количество даже пришлось ограничить.

"Мы с вами сажаем лес на протяжении нескольких лет, деревья уже подрастают, становятся высотой с человеческий рост. Вы приходите сюда вместе с детьми и видите, что наш лес потихоньку восстанавливается. Это удивительные эмоции — то, ради чего мы с вами здесь каждый год собираемся. Спасибо каждому из вас! Всех с праздником и всем отличного настроения", — отметил координатор экологического проекта "Единой России" по Самарской области Денис Волков.

За несколько часов участники акции на площади в 5 гектаров высадили более 18 тысяч саженцев сосны.

Напомним, после пожара 2010 года были уничтожены более 2 тысяч гектаров насаждений, среди которых — многовековые сосны и краснокнижные растения. С того момента началось активное восстановление зелёных насаждений в черте города. За это время в общей сложности засажено более 1200 гектар и высажено более 500 тысяч саженцев.

Отметим, что принять участие в акции координатор партийного проекта "Чиста страна" по Самарской области Денис Волков предложил на общественном совете партпроекта, который прошел в режиме ВКС 28 марта.

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