На выставке "Друг Человека" пристроили 48 животных и обсудили проблемы приютов

В выходные, 15 и 16 апреля, в ВЦ "Экспо-Волга" в Самаре прошел фестиваль-выставка животных из приютов "Друг Человека".

За время фестиваля дом обрели 48 животных: 26 кошек, 15 собак, шесть декоративных мышей и белка Дэгу. А всего за пять лет проведения хозяев нашли более 700 животных.

Животных на выставке представили приюты "ФлагманВет", "Надежда", "Участие", "Зооспасение", "Кот-Бегемот", а также волонтеры. Всего больше 300 питомцев искали хозяев на выставке.

Однако обсуждали на фестивале и нерадужные моменты. Руководители приютов рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются их учреждения и поделились своим взглядом на проблему бездомных животных и пути ее решения.

Проблемы приютов

Основную проблему озвучила Ирина Таранова, руководитель приюта "Надежда": "В нашем приюте на попечении находятся чуть больше 100 собак и чуть меньше 100 кошек. Проблемы, я думаю, сейчас все приюты испытывают примерно одинаковые — это перенаселение и невозможность помочь всем желающим приютить питомцев".

Волонтер приюта "Участие" Татьяна Новикова подтвердила это: "Наш приют вмещает более 300 животных, в основном это собаки (от месячных щенков до 15-летних собак). У нас постоянные звонки "Примите, возьмите". Я извиняюсь, куда? Жалко всех, но проблему нужно решать на корню".

А причиной такого положения дел с безнадзорными животными, по мнению участников встречи, является безответственность владельцев. Во-первых, это те, кто выкидывает "надоевших" питомцев или их потомство. Во-вторых, те, кто отпускает животных на самовыгул, где они в итоге плодят новых щенков и котят.

Выход из этой ситуации представители приютов видят в обязательной стерилизации, в том числе домашних животных, а также в ужесточении контроля за владельцами питомцев, чипировании собак и кошек, постановке их на учет. В таком случае, если животное оказалось на улице, можно будет выяснить, кто его выбросил и призвать к ответственности.

Результаты безответственного отношения к животным можно увидеть в любом приюте. Часто там оказываются не просто домашние, но животные "дорогих" пород. Например, в приюте "Кот-Бегемот" есть в том числе мейнкуны, бенгалы, и даже сфинкс, оказавшийся на улице зимой. В "ФлагманВет" регулярно устраивает походы с породистыми хаски и маламутом, которые также оказались не нужны владельцам, несмотря на красоту и родословную.

"Необходимо понять, что бездомные животные — это бывшие домашние собаки и кошки", — подчеркнула руководитель приюта "Кот-Бегемот" Татьяна Сучкова.

Злые собаки

Участники выставки не обошли стороной и вопрос о жалобах на нападения животных. Инна Таресенко, директор ветеринарного центра "ФлагманВет", рассказала, что все больше обращений поступает от жителей, которые просят забрать из двора животных с бирками, уже прошедших стерилизацию, привитых и обработанных от клещей. При этом программа ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат), действующая в Самаре, предписывает выпуск обработанных животных.

"Мы не выпускаем больных и очень больших животных, либо если они действительно накаляют ситуацию, или же если их пребывание на улице угрожает даже их собственной жизни", — уточнила Инна Таресенко. Подрядчик программы ОСВВ регулярно отслеживает подконтрольных животных. Однако чаще всего просьбы забрать собак с бирками связаны не с их агрессивным поведением, а с тем, что людям просто не нравятся любые собаки во дворе и они считают всех животных опасными.

Александр Масленников, создатель проекта "Вот он — пес", рассказал о статистике. По последним данным, в Самаре около 8 тыс. бездомных собак и покусы происходят в среднем раз в неделю. Это говорит о том, что большинство собак не стремятся кого-то укусить и съесть.

"Проблема в том, что очень много людей не понимают, как "работает" собака и как с ней взаимодействовать. Люди не знают, что нельзя к незнакомой собаке подходить резко, делать перед ней резкие движения, подходить сзади и гладить. В таких случаях животное просто пугается и пытается защититься", — поясняет Александр Масленников.

Каждое новое сообщение о нападениях собак приводит к дискуссии об отмене программы ОСВВ, как не оправдавшей себя. "Это будет означать, что через какое-то время после попадания в приют животных должны будут эвтаназировать. Мы будем всеми силами сопротивляться этому. Потому что еще ничего не было сделано, чтобы количество этих собак на улицах уменьшить", — комментирует Инна Таресенко.

Уроки добра

Татьяна Сучкова, руководитель приюта "Кот-Бегемот", рассказала о программе "Уроки добра", направленной на повышение культуры общения с животными.

"Мы много работаем с детьми и студентами, проводим "Уроки добра". Мы рассказываем, как важна ответственность за питомцев, которую мы берем на себя, а также как вести с себя с животными, в том числе бездомными, потому что от непонимания этого бывает очень много страхов. Надеюсь, что после этого вырастет взрослый, который не отдаст в приют 12-летнюю кошку, потому что она надоела".