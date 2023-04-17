Инвестор будет расширять "Волжские термы" с господдержкой

В Самарской области созданы все условия для реализации инвестиционных проектов. В регионе запускаются новые производства, предприятия в сфере услуг, новые туристические объекты.
Центр отдыха и здоровья "Волжские термы" работает в Новокуйбышевске с 2021 года. Основатели позиционируют его как "курорт без перелета" — "Волжские термы" быстро стали новым местом притяжения для жителей и гостей региона.
Инвестпроект получил поддержку Губернатора Дмитрия Азарова и областного Правительства. Для реализации проекта было привлечено льготное кредитование "МСП Банка", благодаря гарантиям Корпорации МСП и регионального Гарантийного фонда.
В "Волжские термы" едут со всех городов и районов Самарской области, а также из Оренбургской, Ульяновской, Пензенской областей и даже из Казахстана. Более 250 тысяч человек посетили комплекс только за первый год работы.
Развитие комплекса продолжается — инвестор принял решение о реализации второго этапа проекта. На втором этаже центра отдыха появится СПА-зона.
"Идея развития пришла, благодаря нашим гостям. Мы гордимся высоким спросом на наши услуги и стремимся сделать пребывание гостей в "Волжских термах" еще комфортнее. Многие посетители хотят отдыхать в тихой, спокойно зоне — на втором этаже мы как раз готовимся создать зону оздоравливающих, релаксирующих процедур. Будет много интересных новаций, и, думаю, мы будем первыми их применять", — поделился планами основатель "Волжских терм" Виталий Неменов.
Вторая часть планов по расширению связана с созданием детского игрового городка и летнего пляжа. Для этого компании предоставлен земельный участок площадью 10 тысяч квадратных метров.
Инвестиционный проект был одобрен на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. В феврале проект получил статус стратегического, а в конце марта глава региона подписал распоряжение о реализации масштабного инвестпроекта на территории региона.
"Всесторонняя поддержка инвесторов, адресные инструменты, помогающие ускорить запуск новых предприятий, а также формирование благоприятного делового и инвестиционного климата в регионе — те задачи, над которыми мы работаем ежедневно, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — И лучшим результатом здесь являются новые планы действующих инвесторов, которые видят в нас надежного партнера и готовы к дальнейшей совместной работе. Мы всегда готовы оказать бизнесу комплексную поддержку и сопроводить от идеи до запуска".
Часть новых площадок "Волжских терм" планируется запустить уже до конца 2023 года, летний пляж станет доступен посетителям в сезон 2024 года. Совокупный объем инвестиций в проект превысит 620 млн рублей. Реализация второго этапа позволит создать дополнительные рабочие места — в комплексе будет трудоустроено не менее 89 человек.
"Сейчас мы находимся в стадии подписания договора аренды земли с городской администрацией. Мы уже ведем проектирование и рассчитываем выйти на стройплощадку уже в июле–августе. На втором этаже действующего комплекса работы начнутся в июне", — отметил Виталий Неменов.
Напомним, в этом году Центр здоровья и отдыха "Волжские термы" победил в престижном Всероссийском конкурсе "Бизнес-Успех" — новокуйбышевский комплекс признан лучшим в номинации "ЗОЖ".
Виталий Неменов, инвестор, основатель центра здоровья и отдыха "Волжские термы":
— Хочу поблагодарить за оперативную работу органы власти Самарской области, хорошо работающий инвестиционный совет. Были приняты оперативные решения о поддержке проекта, выделении земельного участка. Инвестклимат в регионе улучшается с каждым годом, власть открыта к предпринимателям. Отдельное спасибо хочется сказать Агентству по привлечению инвестиций региона — это профессионалы, которые помогают по всем вопросам, буквально носят предпринимателей на руках при условии, что есть реальный проект, который предприниматель планирует реализовать на территории Самарской губернии.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей