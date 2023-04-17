Два человека погибли от отравления угарным газом в Отрадном

Утром 17 апреля в Отрадном два человека отравились угарным газом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
ЧП произошло в квартире на ул. Первомайской, 42. В результате погибли 35-летний мужчина и 25-летняя женщина.
По предварительным данным, причиной трагедии стала неисправность вытяжной системы.
Чтобы избежать отравлений угарным газом, сотрудники МЧС рекомендуют соблюдать правила обращения с бытовым газом.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!