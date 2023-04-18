Ночью под Сызранью спасатели эвакуировали с Волги терпящего бедствие рыбака

Ночью 17 апреля оперативному дежурному поступил вызов. В Сызранском районе на реке Волга около ст. Кашпир терпит бедствие маломерное судно.
22-летний мужчина на лодке ПВХ в результате поломки мотора оказался в сложной ситуации. Сильное течение реки, низкие температуры и темное время суток представляли опасность для рыбака.
В 22:10 от спасательной станции города Сызрань для оказания помощи терпящему бедствие на акваторию реки вышел спасательный катер. В ходе проведения поисковых работ дрейфовавшая по течению лодка с рыбаком была обнаружена.
Терпящее бедствие судно спасатели отбуксировали к береговой линии. Медицинская помощь не потребовалась. В 23:30 спасательная операция была окончена.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!