"Акрон" организует фан-зоны для болельщиков в Тольятти и Жигулевске

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В среду, 19 апреля, в полуфинале Пути регионов "Фонбет" Кубка России по футболу тольяттинский "Акрон" сыграет с московским "Спартаком". Для болельщиков, желающих поддержать красно-черных, будут открыты фан-зоны. В Тольятти — у Дворца спорта "Волгарь", в Жигулевске — на площади Мира.