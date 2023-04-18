В Самарской области начата реализация второго кампусного проекта на базе Карты жителя

Студенты и преподаватели Самарского государственного технического университета могут оформить карту жителя Самарской области от "Газпромбанка" в рамках реализации кампусного проекта. Это второй кампусный проект в регионе, запущенный банком на базе карты жителя совместно с ГБУ СО "Цифровой регион" (подведомственное учреждение департамента информационных технологий и связи Самарской области).

Карта жителя открывает преподавателям и студентам новые возможности к государственным и городским сервисам и объединяет в себе: банковскую карту, пропуск, студенческий билет. Комплексное решение позволяет использовать карту жителя как внутри учреждения, так и вне его: получение стипендии или зарплаты, проход на территорию учебного заведения, использование карты в качестве электронного проездного билета. Студентам очной формы обучения доступны четыре вида электронного проездного билета.

Кампусная карта позволяет решить целый ряд организационных задач вуза, среди которых — обеспечение безопасности, контроль соблюдения режима рабочего и учебного времени преподавателей и студентов, а также реализация системы скидок при предъявлении или оплате картой.

Банковское приложение позволяет получать кешбэк на покупки, снятие наличных без комиссии до 300 тыс. руб. в сутки в любых банкоматах, переводы на карты сторонних банков до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии.

"Мы рады плодотворному сотрудничеству Самарского политеха и "Газпромбанка". Карта жителя Самарской области — важный проект. Наши студенты смогут получать на карту стипендию, преподаватели — зарплату, использовать её в качестве пропуска в университет или как электронный читательский билет в библиотеке. Также ею можно будет оплачивать проезд в общественном транспорте, совершать покупки в магазине и получать кешбэк. Уверен, карта жителя Самарской области — весьма востребованный инструмент для большинства политеховцев", — комментирует начальник управления по персоналу и делопроизводству вуза Сергей Лисин.

"При реализации кампусного проекта на базе карты жителя Самарской области от "Газпромбанка" мы ставили задачу выпустить продукт, который бы объединил возможности карты жителя, кампусной карты и лучшие карточные сервисы "Газпромбанка". Нашим клиентам доступны на выбор две программы лояльности: "Умный кешбэк" — система анализирует потребительское поведение клиента и начисляет повышенный кешбэк на категорию с максимальным количеством трат и "Понятный кешбэк" — кешбэк одинаковый во всех категориях. Сотрудники и студенты смогут закрыть свои повседневные потребности с помощью всего одной карты, одновременно используя ее как доступ к социальным льготам, пропуск в вуз и финансовый инструмент", — прокомментировал заместитель директора Самарской дирекции "Газпромбанка" Сергей Бовсуновский.

Напомним, первым вузом Самарской области, который присоединился к проекту Карта жителя, интегрировав основные бизнес-процессы университета в единую карту, стал Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). Совместно с "базовыми" возможностями Карты жителя, студенты университета получили универсальную электронную карту, которая одновременно является электронным пропуском на территории кампусной инфраструктуры университета, финансовой картой для перечисления стипендиальных, социальных и иных выплат, а также заменила бумажную версию студенческого билета.

"Мы старались, чтобы Карта жителя Самарской области позволяла реализовать в себе большое количество сервисов. Кампусный проект, в котором помимо ПГУТИ теперь еще участвует и Самарский политех, — это очередной, но не последний этап развития Карты жителя. В ближайшем будущем мы планируем активно развивать это направление работы. Основной задачей кампусного проекта является создание единого цифрового пространства с помощью многофункциональной карты жителя. В течение года мы планируем реализовать еще несколько новых сервисов на базе Карты жителя Самарской области, которые, уверен, будут полезны ее держателям", — сообщил заместитель председателя правительства — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

"Учитывая, что Карта жителя Самарской области выпускается на базе карты "Мир", студенты смогут пользоваться всеми предложениями нашей программы лояльности. Например, сейчас действует специальная молодежная акция. Совершая привычные покупки у партнеров — в сервисах доставки еды, магазинах косметики и одежды — молодые люди до 25 лет, у кого есть карта "Мир", в том числе Карта жителя, получают кешбэк 10%. И это только один из примеров. У нас всегда есть множество интересных и выгодных предложений специально для молодежи. Уверена, студенты Политеха оценят и удобства нефинансовых сервисов Карты жителя, и возможность экономить с этой картой", — отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.

Карта жителя Самарской области выпускается и обслуживается бесплатно. Подробнее о проекте можно узнать на сайте, в сообществе "Карта жителя Самарской области" в ВК и в телеграм-канале департамента информтехнологий и связи Самарской области @Цифра63.