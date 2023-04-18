Стартовала акция "Химия добра" Тольяттиазота

Стартовала защита проектов в рамках программы поддержки социально-культурных инициатив ТОАЗа "Химия добра". На шестой этап конкурса, который проводится с 2019 года, поступило 48 заявок. Претендентами стали некоммерческие организации, муниципальные бюджетные учреждения и экологические фонды. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Предложения участников затрагивают практически все направления социальной сферы. Общественные инициативы касаются патриотического воспитания подрастающего поколения, образования, культуры, спорта и охраны окружающей среды. Отдельное место в грантовой программе занимают проекты по поддержке лиц с ограниченными возможностями или оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В связи с большим количеством заявок защищаться конкурсанты будут в 3 этапа. Первый посвящен проектам, связанным с пропагандой здорового образа жизни. ТОАЗ активно поддерживает спортивные мероприятия и неоднократно выступал в качестве организатора и партнера городских и региональных чемпионатов. На предприятии не первый год существуют и успешно заявляют о себе на соревнованиях разного уровня корпоративные команды по хоккею, баскетболу, мини-футболу и волейболу.

Проекты по развитию спорта представили 14 конкурсантов: Федерация вольной борьбы, Ассоциация восточных единоборств, фонд "Идеология", организации "Стопнаркотик163" и "Другое детство", территориальные органы самоуправления.

В этом году география претендентов расширилась. Впервые в "Химии добра" приняли участие образовательные учреждения села Пискалы Ставропольского района г. о. Тольятти. Их проекты также ориентированы на популяризацию здорового образа жизни подрастающего поколения.

Оценивали конкурсантов представители ТОАЗа и титулованные спортсмены города, руководители региональных спортивных организаций Арсен Джалилов и Павел Завьялов. Победителей программы "Химия добра" определят в мае. Их проекты будут удостоены грантовой поддержки в сумме от 50 до 400 тыс. рублей. Следующий этап защиты состоится 21 апреля.

Арсен Джалилов, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ":

— На конкурс "Химия добра" были представлены интересные, а главное, общественно-значимые проекты. Многие из них предполагают создание условий для организации безопасного досуга детей и подростков в свободное от учебы время, привлечение подрастающего поколения к занятиям физической культурой. В случае их поддержки в городе могут появиться новые пространства для людей, продвигающих здоровый образ жизни в массы. Отрадно, что Тольяттиазот поддерживает такие инициативы грантами, а значит, развивает спорт в городе.