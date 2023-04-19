Со среды, 19 апреля, в Тольятти завершается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано главой Тольятти Николаем Ренцем.

Решение принято в связи со стабилизацией погодных условий: среднесуточная температура воздуха в Тольятти достигла значения +8°С и держится более пяти дней.

Энергетические предприятия, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании уведомлены о завершении отопительного сезона. Они должны обеспечить согласованные действия при прекращении подачи теплоносителя на жилищный фонд, объекты соцкультбыта и административные здания.