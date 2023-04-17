В тольяттинском лесу высадили 18 тысяч саженцев

В Тольятти прошла масштабная общегородская акция по посадке леса "Восстановим лес вместе", главным организатором мероприятия выступила ГК "ЭкоВоз" при поддержке администрации города. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской мэрии.

В общей сложности в посадке леса за детской многопрофильной больницей приняли участие около 1000 человек. В том числе сотрудники городской администрации, депутаты, общественники, представители ветеранских, патриотических, молодежных организаций и трудовых коллективов, а также целые семьи неравнодушных тольяттинцев. Присоединились даже представители космической отрасли — самарского предприятия ПАО "Кузнецов", которое изготавливает двигатели для наших космических кораблей.

Как отметил координатор федерального проекта "Чистая страна" по Самарской области, генеральный директор ГК "Эковоз" Денис Волков, желающих принять участие в посадке горожан было так много, что их количество даже пришлось ограничить.

"Мы с вами сажаем лес на протяжении нескольких лет, деревья уже подрастают, становятся высотой с человеческий рост, — отметил Денис Волков. — Вы приходите сюда вместе с детьми и видите, что наш лес потихоньку восстанавливается. Это удивительные эмоции — то, ради чего мы с вами здесь каждый год собираемся. Спасибо каждому из вас! Всех с праздником и всем отличного настроения!"

Глава Тольятти Николай Ренц подчеркнул, что посадка леса проходит в рамках федеральной программы "Чистая страна" и программы "5 шагов", которую реализует ВЭБ.РФ.

"За все время, на протяжении которого мы восстанавливаем лес, в общей сложности засажено более 1200 гектар, — поприветствовал участников акции Николай Ренц. — И мы с вами — теми, кто приходит сюда добровольно, за эти годы своими руками высадили 500 тысяч саженцев! Можете себе представить?! Мы с вами находимся на особо охраняемой природной территории. Когда-то здесь росли сосны, которым было 120 лет. К большому сожалению, пожар их не пощадил. Но то, что мы с вами сегодня сделаем, оставит след более чем 100 лет вперёд. Один замечательный человек сказал: огромного уважения заслуживает тот, кто сажает дерево, в тени которого ему не придётся отдыхать. Да, когда эти сосны будут столетними, мы с вами не сможем отдохнуть в их тени. Но мы делаем это для наших внуков, правнуков, для нашей замечательной природы, для нашей страны".

Также глава Тольятти подчеркнул, что посадка леса проходит в рамках федеральной программы "Чистая страна" и программы "5 шагов", которую реализует ВЭБ РФ.

"Инициатива объединяет представителей власти, бизнеса, жителей, которые вместе создают удивительные места, — отметил глава Тольятти. — За несколько часов дружной работы участники акции высадили 18 тыс. саженцев сосны на площади 5 га. И эта добрая традиция обязательно будет иметь продолжение".

В посадке леса приняли участие Представители Самарской региональной общественной организации "Возвращение". "Впервые принял участие в городской акции "Восстановим лес вместе". Тольяттинцы молодцы! Страшный пожар унёс гектары нашего леса. Но общая беда объединяет. Каждый год люди собираются целыми семьями, коллективами, чтобы вернуть городу лес", — отметил председатель попечительского совета "Возвращения" Александр Шарков.