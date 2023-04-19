В Самаре достраивают уникальный жилой комплекс рядом с лесопарком

Комфортным жильем сегодня вряд ли кого можно удивить — современные жилые комплексы появляются во всех районах города. А вот поселиться в доме, в шаговой доступности от которого лес, удается немногим.

Строительство такого современного жилого комплекса ведется неподалеку от стадиона "Солидарность Самара Арена" и двух важнейших транспортных артерий города: расширенного к чемпионату мира по футболу Московского и Ракитовского шоссе.

Застройщик смог найти такое место, где хорошая экология удачно сочетается с отличной транспортной доступностью. Кроме того, уже сейчас видны очертания интересных перспектив локации, связанных с глобальным развитием Самары. Достаточно сказать, что в ближайшем будущем около нового стадиона запланировано строительство грандиозного межвузовского кампуса. А это, несомненно, даст мощный толчок к развитию прилегающих территорий.

Каждый, наверное, мечтает о том, чтобы абсолютно все удобства высокотехнологичной городской жизни оказались доступны не только в мегаполисе, но и в зоне отдыха, причём без лишних сложностей по обслуживанию индивидуального дома или установки "усилителя" интернета. Хороший супермаркет поблизости — тоже очень важный фактор. А уж наличие в шаговой доступности детского сада и школы сделали бы жизнь настолько привлекательной, что многие переехали бы подальше от городской суеты, не задумываясь ни на секунду. К сожалению, за пределами городской черты это мало доступно, и людям приходится искать компромиссы.

В качестве комфортной альтернативы загородной жизни стоит рассмотреть жилой комплекс "Московский", который возводится недалеко от пересечения Московского и Ракитовского шоссе. Он расположен в лесопарковой зоне, в пяти минутах ходьбы от ТРК "Letout".

В составе проекта семь корпусов, каждый из которых насчитывает от 23 до 27 этажей. Застройщики заранее подумали о молодых семьях, предусмотрев три встроенных детских сада на 80, 90 и 99 мест. А городские власти, давно озаботившиеся развитием севера Самары, вскоре построят общеобразовательную школу буквально в 15 минутах ходьбы от ЖК "Московский". Она появится на территории бывшей военной части, располагавшейся чуть дальше от центра города по Московскому шоссе.

Территория двора в жилом комплексе заранее распланирована, она представляет собой благоустроенное пространство с газонами и деревьями, где будут созданы все условия для отдыха, игр и занятий спортом. Детские и спортивные площадки покроют специальным прорезиненным материалом, который существенно снизит риск получения травм, а сама территория хорошо видна из окон, что позволит присматривать за гуляющими на улице детьми прямо из квартиры.

Застройщик предусмотрел для будущих покупателей большой выбор различных вариантов планировочных решений: студии, однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры площадью от 28 до 80 квадратных метров. Задуманные архитекторами современные решения предусматривают большие кухни, просторные лоджии и довольно вместительные гардеробные.

Транспортную доступность проекту обеспечивает близость к основной действующей магистрали города — Московскому шоссе, по которому путь до центра областной столицы займет около 30 минут. При этом до северного выезда из города на автомобиле можно добраться всего за несколько минут. А завершение строительства магистрали "Центральная" в створе проспекта Карла Маркса увеличит транспортную доступность жилого комплекса.

ЖК "Московский" будет сдан в эксплуатацию в 3 квартале 2024 года. Застройщик уже построил рядом 11 многоквартирных домов, вошедшие в ЖК "Рассвет", и все они были сданы вовремя. Также стоит отметить, что Правительство РФ продлило действие программы "Льготная ипотека" в новостройках до 1 июля 2024 года, а в рамках "Семейной ипотеки" кредиты теперь будут выдаваться семьям не только с детьми дошкольного возраста, но и тем, в составе которых есть два ребенка в возрасте до 18 лет. Таким образом, новые квартиры в ЖК "Московский" окажутся доступны широкому кругу покупателей, включая и льготные категории граждан.