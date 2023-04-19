ВТБ узнал, кому чаще всего звонят мошенники в этом году

ВТБ проанализировал портрет клиентов, которые попадаются на уловки мошенников. За два года фокус внимания злоумышленников сместился с мужчин на женщин. В 2021 году на них приходилось 45% всех звонков, в 2022-м — 49%, а в этом году — уже 52%. Чаще всего на их уловки попадались жительницы Москвы в возрасте от 39 лет.

По данным банка, чаще всего сталкивались с действиями мошенников клиенты в возрасте от 35 до 44 лет, их доля превышает 27% от общего числа. Категория клиентов от 45 до 54 лет занимает около 24%, от 55 до 64 лет — 17%, от 25 до 34 лет — 14%, люди старшего поколения (от 65 лет) — 13%, молодежь (до 25 лет) — всего 4%. Наиболее распространенными схемами мошенничества остаются социальная инженерия, на которую приходится более 90% всех атак, и фишинг.

Специалисты ВТБ подсчитали, что с начала 2023 года в банк поступило 1,5 млн сообщений о звонках мошенников. Лидерами по информированию стали жители Центрального Федерального округа, которые в 2 раза чаще делились данными о подозрительной активности, чем жители других регионов страны. На втором месте с большим отрывом расположился Приволжский Федеральный округ, откуда на атаки мошенников поступило 17% жалоб. На третьем месте — Северо-Западный регион (15% от всех сообщений), на четвертом — Сибирский Федеральный округ (12,5% обращений). Меньше всего информации поступило из Северо-Кавказского федерального округа — 1,4%.

Статистика обращений жителей разных городов показала, что наиболее часто контактами мошенников делятся москвичи — 17%. Жители Санкт-Петербурга и Новосибирска занимают второе и третье места, на них приходится 8% и 3% обращений соответственно. Меньше всего сообщений отправляют из Южно-Сахалинска и Якутска — на каждый город приходится менее 1%.

В Приволжском федеральном округе чаще всего информируют о звонках мошенников жители Казани, на долю которых пришлось 16% от общего числа обращений в банк клиентов ПФО. На втором месте — Нижний Новгород (12%), на третьем — Самара (около 11%). Реже всего делятся информацией клиенты из Йошкар-Олы (3%) и Саранска (2%).

"Рассказывать об активности мошенников — важная превентивная мера, которая позволяет уберечь других клиентов от хищений. ВТБ внимательно изучает каждое обращение и передает эти сведения в правоохранительные органы для расследования и последующей блокировки контактов, связанных с преступной деятельностью. Тем важнее было для нас сделать инструмент для передачи таких данных максимально простым и доступным для всех. Отправить информацию можно не только в чат-боте ВТБ Онлайн, но и в каналах ВТБ в мессенджерах. В целом за первый квартал мы получили в чат-боте 1,5 млн сообщений о возможных атаках мошенников. Эти цифры говорят, что борьба с мошенничеством важна для наших клиентов так же, как и для нас", — подчеркнул старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.