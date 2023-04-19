Самозанятые Самарской области представили свою продукцию на пасхальной ярмарке

В областной столице, на площадке фудхолла Пикчерс состоялась пасхальная ярмарка продукции самозанятых от центра "Мой бизнес". Пользователи специального налогового режима, создающие изделия ручной работы, смогли представить их широкой публике, реализовать свою продукцию и найти новых, постоянных покупателей.

Поддержка начинающих и действующих предпринимателей — ключевая задача в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Для того чтобы получить бесплатное место на маркете, достаточно было подать заявку и пройти предварительный отбор. В этот раз участниками выставки-продажи смогли стать 20 самозанятых, а сами ярмарки проходят как на площадке регионального Дома предпринимателя, так и на площадках партнеров центра, а также в рамках крупных региональных событий.

Областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым и региональный центр "Мой бизнес" организуют такие маркеты с 2020 года, а их посетителями уже стали более 13 тысяч жителей и гостей региона.

Светлана Сорокина изготавливает предметы декора из гипса. Этот материал пользуется популярностью, тем более, он безопасен для маленьких детей и животных. Раньше девушка создавала фигурки для родных и близких, а потом решила сделать любимое занятие источником заработка и оформить статус самозанятого. С этим Светлане помогли в центре "Мой бизнес".

"Очень полезно проводить такие мероприятия для начинающих предпринимателей. Хотелось бы, чтобы они были как можно чаще. Здесь знакомишься с людьми, которые такие же самозанятые, перенимаешь полезный опыт, подчеркиваешь для себя что-то интересное", — отметила Светлана Сорокина.

Еще одной участницей ярмарки стала самарчанка Кристина Савичева. Девушка создаёт украшения из высококачественных материалов, полудрагоценных камней. Зарегистрироваться в качестве самозанятой Кристина Савичева решила в январе 2023 года. По ее словам, для предпринимателей творческой сферы выходить к своему покупателю "лицом к лицу" необходимо.

"Благодаря ярмаркам много людей узнают о проектах участников, появляются новые клиенты, берут контакты, обращаются в дальнейшем. Это общение и с покупателями, и с коллегами по цеху. Такие мероприятия показывают, как много талантливых людей в Самарской области!"

Инструментов поддержки начинающих предпринимателей становится все больше, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", инициированному Президентом страны.

По информации областного минэкономразвития, более 500 самозанятых смогут представить свою продукцию на ярмарках в 2023 году. Анонсы каждой из них будут опубликованы на сайте mybiz63.ru, а также в социальных сетях Мой бизнес 63.