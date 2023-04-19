В Отрадном Самарской области возбудили уголовное дело из-за смерти двух человек от угарного газа. Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, 16 апреля 35-летний мужчина и 25-летняя женщина погибли от отравления угарным газом в квартире на ул. Первомайской, 42.
По версии правоохранителей, причиной трагедии могло быть ненадлежащее оказание услуг по газоснабжению.
Следователи уже два раза осмотрели место происшествия, изъяли документы в газовой компании, назначили две судебно-медицинских экспертизы и комплексную технологическую экспертизу.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063