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Футбол Спорт

"Крылья Советов" проиграли "Краснодару" и покинули розыгрыш Фонбет Кубка России

КРАСНОДАР. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 19 апреля, в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России "Крылья Советов" в гостях встречались с "Краснодаром". По итогам игры счет составил 2:2 и 0:3 по пенальти. Самарский футбольный клуб проиграл и покинул розыгрыш Фонбет Кубка России.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

"Мы были сегодня в сложном состоянии. Огромное количество травм, дисквалификации. Потому была ротация состава. Те, кто сегодня вышел, сыграли неплохо, квалифицировано. Но весь второй тайм мы играли в меньшинстве", — подвел итоги матча главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин. — Мы вытащили матч, перевели его в пенальти. Это лотерея. Могу сказать ребятам спасибо. Они провели игру достойно. За весь турнир — 11 сложнейших матча. Мы играли дважды с "Зенитом", дважды со "Спартаком", дважды с "Динамо", дважды с ЦСКА. И в каждом матче выглядели очень хорошо".

"Крылья Советов" покинули розыгрыш Фонбет Кубка России. В следующем матче самарские футболисты в гостях в рамках 24 тура Мир РПЛ встречаются с "Пари НН". Игра состоится в воскресенье, 23 апреля, в 15:00.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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