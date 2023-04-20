"Крылья Советов" проиграли "Краснодару" и покинули розыгрыш Фонбет Кубка России

В среду, 19 апреля, в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России "Крылья Советов" в гостях встречались с "Краснодаром". По итогам игры счет составил 2:2 и 0:3 по пенальти. Самарский футбольный клуб проиграл и покинул розыгрыш Фонбет Кубка России.

"Мы были сегодня в сложном состоянии. Огромное количество травм, дисквалификации. Потому была ротация состава. Те, кто сегодня вышел, сыграли неплохо, квалифицировано. Но весь второй тайм мы играли в меньшинстве", — подвел итоги матча главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин. — Мы вытащили матч, перевели его в пенальти. Это лотерея. Могу сказать ребятам спасибо. Они провели игру достойно. За весь турнир — 11 сложнейших матча. Мы играли дважды с "Зенитом", дважды со "Спартаком", дважды с "Динамо", дважды с ЦСКА. И в каждом матче выглядели очень хорошо".

"Крылья Советов" покинули розыгрыш Фонбет Кубка России. В следующем матче самарские футболисты в гостях в рамках 24 тура Мир РПЛ встречаются с "Пари НН". Игра состоится в воскресенье, 23 апреля, в 15:00.