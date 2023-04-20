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Общество

Сотрудникам ТОАЗа показали мультфильмы

ТОЛЬЯТТИ. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Тольяттиазота посетили детский сад № 167 "Долинка", ставший победителем конкурса "Химия добра". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Проект образовательного учреждения "Мульти-Пульти — Чудная страна, для развития детей она нужна!" в прошлом году завоевал грант предприятия, предложив современный метод формирования технологических компетенций для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Гостям продемонстрировали приобретенную мультипликационную лабораторию и сам процесс создания мультфильма. Несмотря на юный возраст, воспитанники "Долинки" самостоятельно разрабатывают сюжеты, создают персонажей, озвучивают материалы и уже под руководством воспитателей монтируют мультистории. Сегодня дети создавали фильм в 2-D формате, главным героем которого стал Лунтик.

Увлекательный процесс мультипликационного производства учит воспитанников креативному мышлению, наблюдательности и методам создания двух- и трехмерных объектов путем послойного добавления материала. Навыки работы в лаборатории в дальнейшем помогут детям быстрее социализироваться в школе и легче войти в учебный процесс.

ТОАЗ продолжает реализацию программы поддержки социально-культурных инициатив и в этом году. В настоящее время в рамках 6 этапа конкурса "Химия добра" проводится защита проектов.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ":

"Поддерживая проекты в области образования, культуры и спорта, мы вносим вклад в свое будущее, ведь поступающие на конкурс инициативы связаны с развитием и воспитанием подрастающего поколения. Мы всегда внимательно следим за реализацией проектов, которые были поддержаны грантами, и с удовольствием рассказываем об их авторах. Это дает хороший стимул общественным и муниципальным организациям, которые еще не решились поучаствовать в "Химии добра". Приятно видеть результат проделанной совместной работы и счастливые лица детей, увлеченных творчеством".

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