Пожар на ул. Ново-Садовой в Самаре ликвидировали

В четверг, 20 апреля, в 8:51, полностью ликвидировали пожар в расселенном трехэтажном доме на ул. Ново-Садовой, 167 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, возгорание началось в 6:55. К моменту прибытия пожарных горели помещения на третьем этаже и кровля на площади 200 м. кв.

На борьбу с огнем направили 42 человека и 13 единиц техники, в 7:51 пожар локализовали на площади 250 кв. м, а полностью ликвидировать в 8:51.

Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.