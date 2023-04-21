Благодаря губернаторскому гранту самарские селекционеры получили новую технику

Ученые Самарского селекционного центра получили новейшую сельскохозяйственную технику для выполнения полевых экспериментов — посевной комплекс прямого сева, трактор, зерновой и селекционный комбайны. Все приобретено на средства гранта, выделенного по поручению главы региона Дмитрия Азарова. Техника уже вышла на поля НИИСХ им. Тулайкова (Безенчукский район) и поможет ученым в разы ускорить селекцию новых сортов, на которую раньше уходило не одно десятилетие.
Обеспечение продовольственной безопасности — одна из главных задач, поставленных губернатором Дмитрием Азаровым перед региональным АПК. Первостепенным фактором ее выполнения является наличие собственного посевного материала. Эффективную работу в данном направлении ведет Самарский научно-исследовательский центр РАН, соединивший под своей эгидой несколько НИИ в сфере сельского хозяйства. Именно на его базе при поддержке губернатора создан Самарский селекционный центр.
Успехи самарских селекционеров известны далеко за пределами области. В прошлом году 70% всех посевов яровой твердой пшеницы в России заняли сорта именно самарской селекции.
В настоящее время в Государственный реестр России включены 15 сортов яровой твердой пшеницы, созданных в Самарском НИИСХ и допущенных для хозяйственного использования в основных регионах её возделывания. По качеству полученные сорта значительно превосходят лучшие современные зарубежные сорта этой культуры.
"По итогам двух лет мониторинга независимой экспертной комиссией дано заключение, что в Самарской области, как мы и обещали губернатору, создан лучший селекционный центр в Российской Федерации", — подчеркнул директор Самарского научно-исследовательского центра РАН, академик РАН Сергей Шевченко.
По словам специалистов, лучшими в мировой селекционной практике, на данный момент, по накоплению каротиноидных пигментов в зерне, цвету крупы и макарон являются сорта — "Безенчукская золотистая", "Безенчукская крепость", "Безенчукская 210", по качеству клейковины, оцениваемому на современных приборах глютоматике, глютографе, альвеографе, — "Триада" и "Безенчукский подарок". Создан сорт "Фея" крупяного направления, не уступающий по крупяным достоинствам полбе. Короткостебельные и среднерослые сорта — "Триада", "Безенчукская 210", "Безенчукская золотистая", "Безенчукская крепость", "Безенчукская нива", "Безенчукский подарок" устойчивы к полеганию и хорошо приспособлены для возделывания по интенсивным технологиям. Все сорта отличаются высокой засухоустойчивостью, проявляют устойчивость к целому ряду заболеваний и наиболее вредоносным патогенам.
"В рамках нацпроекта "Наука и университеты", а также федеральных и областных программ при софинансировании с нашей стороны в Самарском селекционном центре также создана генетическая лаборатория. Она поможет намного быстрее создавать новые, качественные и востребованные аграриями сорта зерновых, зернобобовых и технических культур", — говорит директор НИИСХ им. Тулайкова Алексей Милехин.
Общая площадь пашни Самарского НИИСХ более 8 тыс. гектаров. Здесь выращиваются семена высших репродукций — оригинальные, суперэлита, элита и питомники. Впоследствии они будут реализованы в первую очередь на территории Самарского региона и обеспечат потребности в семенном материале местных сельхозтоваропроизводителей.
Федеральная и региональная поддержка позволят до 2024 года создать еще 28 новых сортов, гибридов и линий зерновых культур. В центре уже запущен проект создания цифрового двойника растений. В дальнейшем он позволит формировать рекомендации по оптимальным параметрам возделывания культур.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами