Егор Голенков: "Очень грустно, что история Осинькина с "Крыльями" закончилась"

После поражения в Суперфинале FONBET Кубка России от ЦСКА (3:4 по пенальти) самарский футболист, экс-нападающий "Крыльев Советов", ныне выступающий ФК "Ростов", Егор Голенков поделился эмоциями от своего второго проигранного финала за четыре года, а также прокомментировал уход главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

"Обидно проигрывать, даже есть злость на себя. После отмененного гола создавали моменты, но реализовать их не смогли, серия пенальти — это лотерея, проигрывать очень обидно.

Уход Осинькина? Слежу за Самарой всегда, и Игорь Витальевич — топ тренер-тактик. Знаю, что клуб его поддерживал. Очень грустно, что его история с "Крыльями" закончилась. Будем следить дальше.

Слухи и мое будущее в "Ростове"? Не знаю ничего по поводу слухов, просил не беспокоить агента. Хочу играть, хочу принести пользу команде. У меня долгосрочный контракт с "Ростовом", и уйти для того, чтобы просто куда-то перейти — я не хочу", - заявил футболист.

Также главный тренер южан Джонатан Альба на послематчевой пресс-конференции рассказал, почему поменял самарца во втором тайме: "Голенков очень устал и попросил сам замену. Просто есть случаи, когда игроки хорошо держались все 90 минут, но Егор, например, и Кучаев тоже — испытывали усталость", — отметил испанский специалист.