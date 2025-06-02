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Егор Голенков: "Очень грустно, что история Осинькина с "Крыльями" закончилась" "Ростов" Егора Голенкова уступил ЦСКА в суперфинале Кубка России - 3:4 "Крылья Советов" может возглавить Магомед Адиев Артем Дзюба подписал контракт с "Акроном" Губернатор: "Два кандидата на пост тренера "Крыльев" в финальной стадии согласования"

Футбол Спорт

Егор Голенков: "Очень грустно, что история Осинькина с "Крыльями" закончилась"

МОСКВА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После поражения в Суперфинале FONBET Кубка России от ЦСКА (3:4 по пенальти) самарский футболист, экс-нападающий "Крыльев Советов", ныне выступающий ФК "Ростов", Егор Голенков поделился эмоциями от своего второго проигранного финала за четыре года, а также прокомментировал уход главного тренера самарцев Игоря Осинькина.

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

"Обидно проигрывать, даже есть злость на себя. После отмененного гола создавали моменты, но реализовать их не смогли, серия пенальти — это лотерея, проигрывать очень обидно.

Уход Осинькина? Слежу за Самарой всегда, и Игорь Витальевич — топ тренер-тактик. Знаю, что клуб его поддерживал. Очень грустно, что его история с "Крыльями" закончилась. Будем следить дальше.

Слухи и мое будущее в "Ростове"? Не знаю ничего по поводу слухов, просил не беспокоить агента. Хочу играть, хочу принести пользу команде. У меня долгосрочный контракт с "Ростовом", и уйти для того, чтобы просто куда-то перейти — я не хочу", - заявил футболист. 

Также главный тренер южан Джонатан Альба на послематчевой пресс-конференции рассказал, почему поменял самарца во втором тайме: "Голенков очень устал и попросил сам замену. Просто есть случаи, когда игроки хорошо держались все 90 минут, но Егор, например, и Кучаев тоже — испытывали усталость", — отметил испанский специалист.

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