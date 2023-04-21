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Банк "Открытие" получил две награды CX World Awards — крупнейшей ежегодной премии индустрии клиентского опыта

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк одержал победу в номинации "Лучшая практика измерения и улучшения клиентского опыта" и был отмечен высоким одобрением жюри в номинации "Лучшая практика клиентской аналитики".

"В 2023 году мы приложим максимум усилий, чтобы сохранить достигнутый высокий уровень лояльности наших клиентов. Мы продолжим развивать отношения с клиентами и оперативно реагировать на обращения. Наши успехи в повышении лояльности клиентов и признание экспертного сообщества в 2022 году говорят о том, что мы на правильном пути", — прокомментировал начальник управления заботы о клиентах банка "Открытие" Сергей Ижболдин.

CX World Awards — профессиональная премия, которая присуждается компаниям за лучшие проекты и инновации в индустрии клиентского опыта (Сustomer eХperience) с 2015 года.

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