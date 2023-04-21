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Большинство клиентов Банка ДОМ.РФ оформляют ипотеку в электронном формате

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 55% клиентов Банка ДОМ.РФ, оформляющих ипотеку в 2023 году, используют электронный формат для подтверждения своего дохода и занятости. С начала года сервисом воспользовались 6000 семей, а объем таких сделок составил 33,3 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Фото: предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ

Доля электронного подтверждения сделок по программам ИТ-ипотеки и рефинансированию кредита составляет около 100%. Доля электронного подтверждения по программе "Дальневосточная ипотека" — 70%. При оформлении льготной ипотеки на новостройки и в рамках рыночной программы на первичном рынке электронное подтверждение составляет 55%, а при покупке вторичного жилья — 45%. Семьи с детьми воспользовались сервисом в 48% случаев.

Заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отмечает, что доля клиентов, отдавших предпочтение онлайн-подтверждению кредитоспособности, в прошлом году составляла 46%. Он добавляет, что цифровой формат более безопасен и удобен и позволяет оформить кредит по ставке на полпроцента ниже.

Сервис получил наибольшее распространение в Московском регионе (около 70% сделок), Тюменской области (65%), Санкт-Петербурге (62%), Приморском крае (55%), Самарской области (53%), Новосибирской области (48%), Свердловской области (47%), Ростовской области (40%) и Краснодарском крае (21%).

Директор подразделения "Диджитал" Банка ДОМ.РФ Олег Комлик отмечает, что банк сознательно идет по пути цифровизации всех внешних и внутренних процессов, упрощая взаимодействие с партнерами, повышая эффективность бизнеса и делая продукты более доступными.

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