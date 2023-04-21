В Новокуйбышевске плита с крыши весом 4 тонны упала в квартиру

В четверг, 20 апреля, в Новокуйбышевске на пр. Победы в доме № 50 вечером плита покрытия кровли с одной стороны упала, пробила потолок в одной из квартир и разорвала трубы отопительной системы.
В результате ЧП квартиры с 9 по 4 этаж были залиты водой.
21 апреля проводились работы по демонтажу плиты, сообщает "Новокуйбышевское телевидение".
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!