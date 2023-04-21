В Новокуйбышевске плита с крыши весом 4 тонны упала в квартиру

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В четверг, 20 апреля, в Новокуйбышевске на пр. Победы в доме № 50 вечером плита покрытия кровли с одной стороны упала, пробила потолок в одной из квартир и разорвала трубы отопительной системы.