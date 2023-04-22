В Самаре состоялся традиционный парламентский субботник

В субботу, 22 апреля, депутаты и сотрудники аппарата Самарской губернской думы вышли на традиционный субботник в сквере Дмитрия Устинова.
Парламентские субботники давно стали важным мероприятием, которые помогают сделать город чище и уютнее, а также способствуют сплочению коллектива. И в этом году погода не подвела, общая работа спорилась и очень быстро большая территория сквера была очищена от мусора и приведена в порядок.
Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников рассказал, что для него апрельские субботники - это обязательная традиция еще со студенческих и комсомольских времен.
"Это большой праздник коллективного труда, люди бодрые, радостные, настроенные на работу. И главное, что это делается во благо города и наших сограждан. От всех нас зависит очень многое: ведь убрать мусор, сделать территорию вокруг красивой - это естественное желание человека", - подчеркнул председатель думы и поздравил всех жителей Самары с трудовым праздником, пожелал здоровья, успехов на работе, благополучия в семье.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.