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Законотворчество Власть и политика

В Самаре состоялся традиционный парламентский субботник

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 22 апреля, депутаты и сотрудники аппарата Самарской губернской думы вышли на традиционный субботник в сквере Дмитрия Устинова.

Парламентские субботники давно стали важным мероприятием, которые помогают сделать город чище и уютнее, а также способствуют сплочению коллектива. И в этом году погода не подвела, общая работа спорилась и очень быстро большая территория сквера была очищена от мусора и приведена в порядок.

Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников рассказал, что для него апрельские субботники - это обязательная традиция еще со студенческих и комсомольских времен.

"Это большой праздник коллективного труда, люди бодрые, радостные, настроенные на работу. И главное, что это делается во благо города и наших сограждан. От всех нас зависит очень многое: ведь убрать мусор, сделать территорию вокруг красивой - это естественное желание человека", - подчеркнул председатель думы и поздравил всех жителей Самары с трудовым праздником, пожелал здоровья, успехов на работе, благополучия в семье. 

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