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Футбол Спорт

"Акрон" уступил "Нефтехимику" в FONBET Кубке России

ЖИГУЛЕВСК. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги тольяттинский "Акрон" проиграл "Нефтехимику" из Нижнекамска. Матч, проходивший на стадионе "Кристалл" в Жигулевске 22 апреля, завершился со счетом 0:3.

Фото: https://fcnh.ru

По голу забили Султан Джамилов (13-я минута), Константин Базелюк (40-я минута) и Вагиз Галиуллин (78-я минута).

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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