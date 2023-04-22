"Акрон" уступил "Нефтехимику" в FONBET Кубке России

В матче 28-го тура Мелбет-Первой лиги тольяттинский "Акрон" проиграл "Нефтехимику" из Нижнекамска. Матч, проходивший на стадионе "Кристалл" в Жигулевске 22 апреля, завершился со счетом 0:3.
По голу забили Султан Джамилов (13-я минута), Константин Базелюк (40-я минута) и Вагиз Галиуллин (78-я минута).
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?