ВТБ: каждый четвертый клиент выбирает дебетовые карты благодаря программам лояльности

По данным ВТБ, дебетовые карты остаются основным платежным средством для россиян старше 18 лет. При этом для четверти из них программа лояльности банка становится ключевым фактором, чтобы открыть дополнительную дебетовую карту.

Владельцы карт ВТБ в среднем в 10 раз чаще используют их для оплаты товаров и услуг, чем для снятия наличных. При этом доля интернет-покупок по ним стабильно растет, увеличившись за год на 30%.

В 2023 году клиенты ВТБ чаще всего расплачивались дебетовыми картами через интернет в российских маркетплейсах: на Wildberries было потрачено 20 млрд рублей. В сервисе Яндекс.Такси клиенты ВТБ потратили 4,2 млрд рублей для оплаты ежедневных поездок и около 3 млрд — в популярных сервисах доставки еды и продуктов. Объем оплат жилищно-коммунальных услуг дебетовыми картами за год вырос почти на 15%, достигнув 15 млрд рублей к апрелю. Кроме того, растет и число оплат налогов и других регулярных транзакций.

На сегодняшний день дебетовые карты являются надежным способом управления финансами, их держателям доступны не только привычные услуги ежедневного банкинга, но и программы лояльности банков, платежной системы НСПК и партнеров. Клиенты ВТБ также могут совершать трансграничные переводы в 11 стран.

"По нашим данным, в 2022 году популярность дебетовых карт остается стабильно высокой среди клиентов — более 75%. По анализу транзакций видно, что для ежедневных расходов пользователи предпочитают именно этот продукт, совершая по нему подавляющее большинство операций. ВТБ нацелен на максимальное развитие доступных повседневных сервисов и, понимая их востребованность, мы обновили свою дебетовую карту, чтобы сфокусировать внимание клиента на выгодных и удобных решениях от ВТБ. Пользователь любого возраста сможет найти для себя подходящие сервисы, отвечающие его потребностям на текущем жизненном этапе", — комментирует Ксения Андреева, начальник управления "Платформенные карточные решения" ВТБ.

Новая карта ВТБ выполнена в синем цвете, в лаконичном, современном дизайне. Новые клиенты банка, оформившие ее, в рамках специальных условий получат за первую покупку по ней 1000 рублей. Всем держателям дебетовых карт ВТБ доступно не только бесплатное обслуживание без каких-либо дополнительных условий, но и онлайн-оплата без комиссий услуг ЖКХ и образовательных учреждений, бесплатные переводы по номеру телефона в другой банк до 100 тыс. рублей ежемесячно, более 20 тыс. банкоматов по всей стране и трансграничные переводы.

В рамках программы лояльности клиенты получат от ВТБ до 30% кешбэка от партнеров банка и базовый 2% кешбэк в самых востребованных категориях. В ВТБ Онлайн им доступны удобные сервисы по оплате штрафов, пополнению парковочного счета, расчета социальных пособий и многое другое. Пенсионерам банк начисляет повышенный процент на остаток по счету, предоставляет возможность снимать деньги с карты в банкоматах сторонних банков без комиссии и за свой счет страхует средства клиента от мошенников.

Карта для жизни в обновленном дизайне уже доступна для заказа на сайте банка или в ВТБ Онлайн, а также при заказе курьером. Клиенты могут оформить и ее цифровой вариант. Доставка работает в 80 городах России и привозит клиенту карту в срок от трех часов.