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Виктор Кудряшов принял участие в заседании Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем

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Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов провел заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем. В режиме ВКС в совещании принял участие первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Согласно поручению президента России Владимира Путина, до 1 июня Правительство страны должно утвердить стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

Документ определит приоритетные направления развития беспилотной авиации, мероприятия для развития ее серийного производства. Кроме того, для развития в России беспилотной авиации будет разработан национальный проект.

В Самарской области уже ведется работа по созданию кластера беспилотных авиационных систем (БАС), включающего в себя полный цикл создания беспилотных летательных аппаратов - от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства, постпродажного обслуживания, сервиса и создания сети потребления. О том, что в Самарской области планируется создать производство беспилотных летательных аппаратов, в конце 2022 года сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

На подготовительном этапе проработки проекта была разработана карта компетенций Самарской области по всем стадиям жизненного цикла продукта (БПЛА и его составных частей) - от генерации идей до использования конечного продукта. Ключевые держатели компетенций: вузы, высокотехнологичные компании, резиденты технопарка "Жигулевская долина", ведущие предприятия аэрокосмического кластера.

В настоящее время компания "Транспорт будущего" приступает к строительству предприятия по серийному выпуску БАС. Под создание мощностей в ОЭЗ "Тольятти" инвестором выкуплен земельный участок и производственный комплекс площадью более 40 тыс. кв. м. Компания планирует запустить серийное производство семи модификаций БАС, а также проведение летных испытаний в рамках экспериментального правового режима. К 2024 году в Тольятти будут производиться более 3 тысяч беспилотных летательных аппаратов в год.

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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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