Виктор Кудряшов принял участие в заседании Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем

Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов провел заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем. В режиме ВКС в совещании принял участие первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Согласно поручению президента России Владимира Путина, до 1 июня Правительство страны должно утвердить стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

Документ определит приоритетные направления развития беспилотной авиации, мероприятия для развития ее серийного производства. Кроме того, для развития в России беспилотной авиации будет разработан национальный проект.

В Самарской области уже ведется работа по созданию кластера беспилотных авиационных систем (БАС), включающего в себя полный цикл создания беспилотных летательных аппаратов - от разработки, проектирования и проведения летных испытаний до серийного производства, постпродажного обслуживания, сервиса и создания сети потребления. О том, что в Самарской области планируется создать производство беспилотных летательных аппаратов, в конце 2022 года сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

На подготовительном этапе проработки проекта была разработана карта компетенций Самарской области по всем стадиям жизненного цикла продукта (БПЛА и его составных частей) - от генерации идей до использования конечного продукта. Ключевые держатели компетенций: вузы, высокотехнологичные компании, резиденты технопарка "Жигулевская долина", ведущие предприятия аэрокосмического кластера.

В настоящее время компания "Транспорт будущего" приступает к строительству предприятия по серийному выпуску БАС. Под создание мощностей в ОЭЗ "Тольятти" инвестором выкуплен земельный участок и производственный комплекс площадью более 40 тыс. кв. м. Компания планирует запустить серийное производство семи модификаций БАС, а также проведение летных испытаний в рамках экспериментального правового режима. К 2024 году в Тольятти будут производиться более 3 тысяч беспилотных летательных аппаратов в год.