В Тольятти ликвидирован лесной пожар на площади 8 га

В понедельник, 24 апреля, в 23:42 был ликвидирован низовой лесной пожар в шестом квартале Тольяттинского городского лесничества. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

В понедельник, 24 апреля, в 23:42 был ликвидирован низовой лесной пожар в шестом квартале Тольяттинского городского лесничества. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в чрезвычайные службы 24 апреля в 16:22. Сначала площадь пожара составляла 3 Га, но потом увеличилась до 8 Га.

На борьбу с огнем были направлены 73 человека. Дополнительно были привлечены пожарно-насосная станция, рукавный автомобиль, 3 трактора, 2 бойлера.

В 19:13 пожар был локализован, а в 23:42 полностью ликвидирован.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.