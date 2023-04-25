Самарские рапиристы взяли "золото" на чемпионате России по фехтованию

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Во Владикавказе на чемпионате России по фехтованию золотые медали в командных соревнованиях по рапире среди мужчин завоевали фехтовальщики Самарской области, которую представили — Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Дмитрий Трофимов и Виктор Широков.

Фото: Министерство спорта Самарской области