ВТБ в Самарской области нарастил кредитный портфель на 20%

По итогам работы ВТБ в Самарской области за 2022 год общий кредитный портфель подразделения вырос на 20% и на 1 января превысил 198 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на четверть, до 96,3 млрд рублей. Портфель займов корпоративных клиентов показал прирост на 18%, до 102 млрд рублей. В сегменте привлеченных средств положительную динамику продемонстрировал портфель корпоративных клиентов, который за год вырос на 6%, до 60,8 млрд рублей.

В розничном кредитовании драйвером роста стали кредиты наличными, портфель которых за год вырос на 40%, до 50,3 млрд рублей. Портфель автокредитов сохранился на уровне 2021 года и составил 2,3 млрд рублей.

Ипотечный портфель за отчетный период увеличился на 11%, превысив на 1 января 41 млрд рублей. В 2022 году ВТБ предоставил клиентам Самарской области более 3,8 тысяч жилищных займа на 11,4 млрд рублей. Каждая четвертая сделка в регионе прошла по программам господдержки. Объем выдач по ним достиг 3,4 млрд рублей. Более половины льготных сделок пришлась на "Ипотеку с господдержкой-2020".

Портфель привлеченных средств розничных клиентов на 1 января 2023 года превысил 100 млрд рублей. Традиционно наибольшую долю в нем занимают депозиты — 78,2 млрд рублей.

В корпоративном кредитовании локомотивом стал крупный бизнес. Кредитный портфель здесь за год увеличился на 21% и по итогам года достиг 57 млрд рублей.

В сегменте малого и среднего предпринимательства портфель кредитов вырос на 14%, до 45,2 млрд рублей. Наибольшую долю в нем — 45% — занимают предприятия жилищного и коммерческого строительства. Лидером по приросту кредитного портфеля по итогам года стали компании пищевой промышленности и сельского хозяйства (+85% за год).

ВТБ в Самарской области активно участвует в реализации программ государственной поддержки бизнеса. За год основной объем кредитных соглашений с бизнес-структурами региона банк заключил именно в рамках программ господдержки, благодаря которым предприниматели могут привлекать доступное финансирование по сниженным ставкам. Наиболее востребованными у бизнеса региона являются программы № 1528 Минсельхоза РФ, № 1764 Минэкономразвития РФ.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов подразделения вырос за год на 6% и на отчетную дату превысил 60,8 млрд рублей. Из них значительная доля — 41,2 млрд рублей — приходится на средства, размещенные клиентами СМБ.

"В условиях неопределенности и высокой турбулентности финансового рынка ВТБ в Самарской области удалось нарастить бизнес по ряду ключевых направлений и усилить свои позиции в регионе как в розничном, так и в корпоративном направлениях. В рознице драйвером роста стали кредиты наличными, рост портфеля которых составил 40%. Ипотечный портфель увеличился на 11%. За прошедший год более 3,8 тысяч самарских семей смогли улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки от ВТБ. Мы продолжили повышать качество и скорость предоставления услуг, запустили новые цифровые сервисы, что дало свои результаты. По итогам года самарское подразделение ВТБ вошло в число самых активных регионов по использованию цифровых сервисов: более 70% наших клиентов сегодня проводят свои повседневные операции в ВТБ Онлайн", — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.