16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тинькофф объединил самарских предпринимателей Топ-менеджеры АктивКапитал Банка отбились от иска АСВ на 5 млрд рублей На аукцион выставлены офисные помещения Эл банка в Тольятти за 87 млн рублей В Самарской области продолжает расти объем операций по банковским картам Для Сбера уходящий год будет прибыльным

Банки Финансы

ВТБ в Самарской области нарастил кредитный портфель на 20%

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам работы ВТБ в Самарской области за 2022 год общий кредитный портфель подразделения вырос на 20% и на 1 января превысил 198 млрд рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на четверть, до 96,3 млрд рублей. Портфель займов корпоративных клиентов показал прирост на 18%, до 102 млрд рублей. В сегменте привлеченных средств положительную динамику продемонстрировал портфель корпоративных клиентов, который за год вырос на 6%, до 60,8 млрд рублей.

В розничном кредитовании драйвером роста стали кредиты наличными, портфель которых за год вырос на 40%, до 50,3 млрд рублей. Портфель автокредитов сохранился на уровне 2021 года и составил 2,3 млрд рублей.

Ипотечный портфель за отчетный период увеличился на 11%, превысив на 1 января 41 млрд рублей. В 2022 году ВТБ предоставил клиентам Самарской области более 3,8 тысяч жилищных займа на 11,4 млрд рублей. Каждая четвертая сделка в регионе прошла по программам господдержки. Объем выдач по ним достиг 3,4 млрд рублей. Более половины льготных сделок пришлась на "Ипотеку с господдержкой-2020".

Портфель привлеченных средств розничных клиентов на 1 января 2023 года превысил 100 млрд рублей. Традиционно наибольшую долю в нем занимают депозиты — 78,2 млрд рублей.

В корпоративном кредитовании локомотивом стал крупный бизнес. Кредитный портфель здесь за год увеличился на 21% и по итогам года достиг 57 млрд рублей.

В сегменте малого и среднего предпринимательства портфель кредитов вырос на 14%, до 45,2 млрд рублей. Наибольшую долю в нем — 45% — занимают предприятия жилищного и коммерческого строительства. Лидером по приросту кредитного портфеля по итогам года стали компании пищевой промышленности и сельского хозяйства (+85% за год).

ВТБ в Самарской области активно участвует в реализации программ государственной поддержки бизнеса. За год основной объем кредитных соглашений с бизнес-структурами региона банк заключил именно в рамках программ господдержки, благодаря которым предприниматели могут привлекать доступное финансирование по сниженным ставкам. Наиболее востребованными у бизнеса региона являются программы № 1528 Минсельхоза РФ, № 1764 Минэкономразвития РФ.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов подразделения вырос за год на 6% и на отчетную дату превысил 60,8 млрд рублей. Из них значительная доля — 41,2 млрд рублей — приходится на средства, размещенные клиентами СМБ.

"В условиях неопределенности и высокой турбулентности финансового рынка ВТБ в Самарской области удалось нарастить бизнес по ряду ключевых направлений и усилить свои позиции в регионе как в розничном, так и в корпоративном направлениях. В рознице драйвером роста стали кредиты наличными, рост портфеля которых составил 40%. Ипотечный портфель увеличился на 11%. За прошедший год более 3,8 тысяч самарских семей смогли улучшить свои жилищные условия с помощью ипотеки от ВТБ. Мы продолжили повышать качество и скорость предоставления услуг, запустили новые цифровые сервисы, что дало свои результаты. По итогам года самарское подразделение ВТБ вошло в число самых активных регионов по использованию цифровых сервисов: более 70% наших клиентов сегодня проводят свои повседневные операции в ВТБ Онлайн", — прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30