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Банк "Открытие" в первом квартале 2023 года выплатил клиентам 1,5 млрд бонусных рублей кешбэка

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам первого квартала 2023 года банк "Открытие" на 15% увеличил выплаты кешбэка по банковским картам в рамках программы лояльности МАКС год к году. Общая сумма выплат составила порядка 1,5 млрд бонусных рублей.

Количество зачислений бонусов на карточные счета в первом квартале 2023 года впервые превысило 2 млн штук против 1,745 млн за аналогичный период прошлого года.

Общий объем потраченных бонусов год к году в первом квартале вырос на 20% — до 1,37 млрд рублей.

Также по итогам марта — после обновления программы лояльности МАКС и ввода трех новых категорий — на 15% увеличилась средняя сумма бонусов, начисленных клиенту за месяц.

94% клиентов направили полученный кешбэк на компенсацию покупок, 4% — на погашение процентов по кредитам, около 2% приобрели билеты для поездок на портале travel.open.ru.

Банк "Открытие" входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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