Банк "Открытие" в первом квартале 2023 года выплатил клиентам 1,5 млрд бонусных рублей кешбэка

По итогам первого квартала 2023 года банк "Открытие" на 15% увеличил выплаты кешбэка по банковским картам в рамках программы лояльности МАКС год к году. Общая сумма выплат составила порядка 1,5 млрд бонусных рублей.

Количество зачислений бонусов на карточные счета в первом квартале 2023 года впервые превысило 2 млн штук против 1,745 млн за аналогичный период прошлого года.

Общий объем потраченных бонусов год к году в первом квартале вырос на 20% — до 1,37 млрд рублей.

Также по итогам марта — после обновления программы лояльности МАКС и ввода трех новых категорий — на 15% увеличилась средняя сумма бонусов, начисленных клиенту за месяц.

94% клиентов направили полученный кешбэк на компенсацию покупок, 4% — на погашение процентов по кредитам, около 2% приобрели билеты для поездок на портале travel.open.ru.