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Футбол Спорт

Тольяттиазот провел турнир по мини-футболу

ТОЛЬЯТТИ. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках реализации социальной политики предприятия профсоюзная организация ТОАЗа организовала открытый турнир по мини-футболу среди сотрудников, в чемпионате приняли участие 7 сборных команд, представляющих разные производства завода. Соревнования прошли на тренировочном поле школы олимпийского резерва "Лада". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Проведение ежемесячных спортивных соревнований является неотъемлемой частью корпоративной культуры ТОАЗа. Футбол — один из самых популярных и массовых видов спорта, которым активно занимаются заводчане. Игра позволяет продемонстрировать не только спортивное мастерство, но и командный дух.

Традиционный корпоративный турнир собрал более 70 спортсменов-тоазовцев. Поболеть за своих коллег пришли сотрудники завода, а также родственники и друзья. По регламенту соревнований сначала были проведены игры в подгруппах, затем — продолжена борьба за призовые места.

По итогам всех сыгранных матчей победителем турнира стала команда агрегата аммиака № 5. Вторую ступень пьедестала заняла команда ремонтников — победитель двух предыдущих турниров. Бронзовый призер — сборная агрегата аммиака № 6. Участники соревнования были отмечены в таких номинациях, как "Лучший голкипер" (Василий Костычев), "Лучший защитник" (Кирилл Смирнов) и "Лучший нападающий" (Расим Гудавасов).

Открытый турнир ТОАЗа стал своеобразной разминкой перед отраслевой спартакиадой работников химической отрасли, которая пройдет в конце мая.

Арсен Джалилов, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот — один из лидеров предприятий химической отрасли, где у каждого сотрудника есть перспективы не только профессионального, но и спортивного роста. Мы ежемесячно устраиваем корпоративные соревнования по различным видам спорта, предоставляем площадки для регулярных тренировок. Мы стремимся, чтобы у всех тоазовцев была возможность раскрыть свой потенциал, поддерживать хорошую физическую форму и готовиться к соревнованиям городского и регионального уровней".

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