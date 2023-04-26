В Тольятти задержали 21-летнего парня, который разбил стекло павильона, посвященного выпуску первого ВАЗ-2101. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, 12 апреля кто-то повреди павильон в сквере "50-летие АвтоВАЗа" на ул. Революционной. Ущерб составил 600 тыс. рублей.
Подозреваемого нашли по электросамокату, который он арендовал чуть раньше. Когда парня задержали, он признал вину и рассказал, что хотел проверить, действительно ли стекло павильона антивандальное. Он несколько раз ударил по нему острым концом ключа, и в результате стекло треснуло и осыпалось. Видимо, антивандальным оно все же не было.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм"). Тольяттинца отправили под подписку о невыезде.
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063