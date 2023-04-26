Решил проверить прочность стекла: в Тольятти задержали испортившего павильон с "копейкой"

В Тольятти задержали 21-летнего парня, который разбил стекло павильона, посвященного выпуску первого ВАЗ-2101. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, 12 апреля кто-то повреди павильон в сквере "50-летие АвтоВАЗа" на ул. Революционной. Ущерб составил 600 тыс. рублей.

Подозреваемого нашли по электросамокату, который он арендовал чуть раньше. Когда парня задержали, он признал вину и рассказал, что хотел проверить, действительно ли стекло павильона антивандальное. Он несколько раз ударил по нему острым концом ключа, и в результате стекло треснуло и осыпалось. Видимо, антивандальным оно все же не было.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм"). Тольяттинца отправили под подписку о невыезде.