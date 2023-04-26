Автомобили АвтоВАЗа возможно будут собирать в Китае

АвтоВАЗ ведет переговоры с тремя крупнейшими китайскими автоконцернами по возможной сборке новых моделей под брендом Lada на трех своих заводах, рассчитывает прийти к договоренности уже в этом году, сообщает ria.ru со ссылкой на президента АвтоВАЗа Максима Соколова.

"Мы с несколькими крупнейшими китайскими партнерами ведем переговорный процесс. И я очень рассчитываю, что этот процесс будет успешно финализирован по всем направлениям. У нас в качестве актива и временно свободных мощностей есть не только площадка в Санкт-Петербурге. Есть площадка в Ижевске. И даже есть сборочное производство, непосредственно в Тольятти, там, где раньше производилась Сhevrolet Niva", — сказал Соколов в кулуарах выставки "Иннопром" в Ташкенте.

Ранее Соколов сообщил, что АвтоВАЗ рассматривает возможность возобновления сборки автомобилей в Узбекистане.